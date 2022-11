Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Big2, alias Twan van The Opposites: ‘Kinderen het mooiste én het zwaarste wat ik ooit meemaakte’

Zou je een EP met de babynaam Lima van Big2 verwachten, de man die we natuurlijk ook kennen als Twan van Steenhoven The Opposites? Acht tot tien jaar geleden, toen zij als succesduo heel Nederland aan flarden ‘hiphopten’, vast niet. Maar gisteren was hij er echt: een EP waar vooral zijn dochter Lima (1) heel vrolijk van moet worden. Vorige week vrijdag was er al de single Baby Lima.

Twan van Steenhoven (37) heeft al een carrière van hier tot Tokio achter de rug, maar gaat stug en vol passie door. Met zijn maat Willem de Bruin was het van 2004 tot 2014 als The Opposites één groot hitfeest. Inmiddels timmert hij als Big 2 al jaren solo aan de weg en heeft hij zijn eigen label DreamTeam. En werkt hij veel met zijn ‘protégé’ Antoon, de jonge Noord-Hollander die hem werkelijk in recordtempo al is ontstegen. Dat laatste is niet erg, het was juist een doel.

‘Big2 wat later, Lima kan niet slapen’

„Je kunt om 13.30 uur met Twan videobellen”, mailde Hansje, pr-dame van label Cloud9 (waar DreamTeam onder valt) eerder deze week. „Dan slaapt zijn dochter.” Heerlijke mail natuurlijk over iemand die alle popzalen uitverkocht en dat nog regelmatig doet. The Opposites keerde dit jaar namelijk terug, drie keer in de Gashouder in Amsterdam, op festival Lowlands en de vorige maand op Curaçao.



Vrijdag (gisteren), 13.30 uur. „Twan is iets later. Lima kan niet slapen. Hij komt er zo snel mogelijk aan.” Mooi toch? Uiteindelijk zit Big2 dan in beeld via zijn smartphone, op de dag dat Lima is verschenen. De EP bevat zes nummers. Baby Lima natuurlijk (‘Baby Lima, alles is prima, ik vergeet mijn zorgen altijd als ik naar je kijk‘). De eerder uitgebrachte single Eenzame Nacht staat erop (4 miljoen streams), net als Echo die hij met Antoon maakte. Drie nummers zijn helemaal nieuw. Lima is de opvolger van het album New Life uit 2021.

‘Lima is een blij ei’

Lima – zusje van Teun die in januari 3 jaar wordt – wilde dan niet slapen, maar een huilbui was er allesbehalve. Big2 over zijn vorig jaar augustus geboren dochter: „Het gaat heel goed. De plaat past eigenlijk heel goed bij haar, want ze is super vrolijk. Het is gewoon een blij ei. Zojuist was zij ook vrolijk, ze vindt het gewoon supergezellig met papa. Uiteindelijk is dat blije ei in slaap gekukeld.”

Waarom moest Lima er eigenlijk komen? Twan van Steenhoven lachend en gevat: „Als kind? Of als EP?” Het laatste: „Toen Lima geboren was heb ik twee maanden thuis gezeten om voor mijn vriendin en de kinderen te zorgen. Daarna begon ik weer een beetje muziek te maken en Lima zette ik dan op de keukentafel, in zo’n wipwapje. Ik had toen een feelgood-playlist met allemaal leuke, vrolijke liedjes van Lambada tot This Charming Man van The Smiths, noem het allemaal maar op. Lima reageert heel erg op muziek en wordt er vrolijk van. Dan ben ik ook vrolijk en zo begon ik met de jongens in de studio net zulke vrolijke muziek te maken. Vijf van de zes liedjes gaan niet over haar, maar zij is wel the inspirator geweest.”

Big2 even de ‘poppige kant’ op

Met Lima is Big2 best de ‘poppige kant’ opgegaan. Twan van Steenhoven is het daarmee eens. „Heel poppig. Ik werk al een paar jaar met Antoon samen. Ik ben geïnspireerd door zijn sound die we maken. Meestal gaan onze gezamenlijke liedjes naar Antoon, nu zijn er een aantal lekker naar mij gegaan. Het is dus zeker pop, ja. Ik zette ze in de auto op om te kijken of mijn kinderen erop reageerden. Alleen het laatste nummer, Laat Maar Waaien, is hiphop. Ik vond dat er ook een song voor de echte Big2-fans op moest komen, een song in de stijl die zij van mij gewend zijn.”



Als je het persbericht over de EP leest, dan heeft de rapper ‘hem gemaakt met het idee dat zijn dochter er later vrolijk van wordt als ze deze muziek luistert’. Was dat het voornaamste doel? Big 2: „Het enige doel bij mij is altijd dat ik denk: ik ga een EP maken. Het tweede doel is dat ik het zelf heel leuk vind. Nu werd ik vrolijk als ik mijn dochter had gezien. Dan zeg ik in de studio ‘fuck it, vandaag wordt het uptempo’. Ik maak dingen gewoon en heb dan schijt aan de regels. Na het maken zie ik wel of we het uit kunnen brengen en of het top of niet top is. Ik probeer zoveel mogelijk lol te hebben als ik mijn ei kwijt wil.”

‘Corona kwam ook wel goed uit’

Teun kwam ter wereld toen corona net ons leven binnenkwam. Wat dat betreft stond de wereld voor de artiest dubbel op zijn kop. Als artiest vond hij het echt verschrikkelijk, maar het kwam Big2, geeft hij toe, ook wel goed uit: „Corona kwam twee maanden later. Ik heb toen dit huis waar ik nu zit kunnen kopen. In die tijd wilde niemand een bod doen of durfde niemand een bezichtiging te doen. Ik besloot de gok te wagen en het lukte voor een goeie prijs. Mijn vriendin, Teun en ik zijn toen verhuisd van Heiloo naar Eemnes. Bovendien had ik extreem veel tijd voor ons eerste kind.”

Het lijkt best bijzonder, met een man van The Opposites over kindertjes praten. Zat het wel in zijn eigen hoofd? „Ik wist wel dat het ooit ging gebeuren, ja. Maar ik heb het wel altijd zover mogelijk naar voren geschoven. In mijn vriendengroep zijn alle kinderen 6 of 7, die van ons 1 en bijna 3. Ik loop dus ver achter en snapte er eerst allemaal niets van. Je weet het pas als je zelf kinderen hebt. Toen besefte ik ‘ah, dit is het wat er bij die gasten allemaal aan de hand was’.”

Big 2 heeft tropenjaren, maar is gelukkig

„Het ouderschap vind ik nu het mooiste wat er is, maar ook het allerzwaarste wat ik ooit heb meegemaakt. Loodzwaar, daar kan geen lange tournee tegenop. Je weet met een kind wel meteen waarvoor je het allemaal doet. Echt hoor, als je twee maanden niet geslapen hebt, maar je kind staat op om voor het eerst te lopen, dan maakt het niets meer uit dat je al lange tijd niet geslapen hebt. Dat gezegd hebbende: gisterochtend kwam Teun om 5.00 uur ‘s morgens bij me binnen wandelen. Je hoopt toch altijd dat de kinderen om 7.00 uur wakker worden… Om 6.00 uur begon mijn zoon te krijsen dat hij naast papa liggen wel lang genoeg had gedaan. Dan moet ik wel even tot tien tellen. Het is zwaar én het mooiste wat er is. Maar goed, ze zijn allebei nog jong. Dus we zitten nog even dubbelop in de tropenjaren.”

Lima is nu te streamen. Heeft hij eerder ook iets voor Teun gemaakt? Big2 staat op, draait zijn camera en laat zijn album New Life zien. Twan van Steenhoven wandelt op de cover met een jongetje in het bos. Teun uiteraard.



2022 met Lowlands prachtig jaar

2022 is voor Big2 een bijzonder jaar geworden, met de terugkeer van The Opposites op Lowlands als ongelooflijk hoogtepunt. De Alphatent van het festival ontplofte tot een soort Domp, Lomp & Famous-feest. „Het veld om de tent is volgens mij op een gegeven moment afgesloten. Na corona werd het een enorme ontlading. Tijdens de lockdowns heb ik zelf ook heel erg verlangd naar optreden op Lowlands (in augustus 2021 zou het al gebeuren, maar werd het festival weer afgelast, red.). Ik merkte toen dat mensen iets als een festival nodig hebben. Af en toe moet je gewoon even lekker losgaan.”

De naam Antoon viel al eerder, de man wiens ster als een komeet is gestegen. Metro bezocht de vriend en collega van Twan van Steenhoven dit voorjaar (dat interview lees je hier) en trof in zijn huis overal langs de muren gouden platen aan. Vaak niet opgehangen. Big2 moet lachen: „Niet normaal hè? Het is nu al zo dat Antoon zegt: laat die gouden platen maar zitten. Ik wil hem wel hebben als hij platina is. Dat kon ik me een jaar geleden niet voorstellen.” Antoon is Big2 inmiddels ontgroeid, qua cijfers dan. Van Steenhoven: „Dat was de bedoeling. De goal was dat ik maandelijks 1 miljoen luisteraars had en hij 2 miljoen. Nou, dat is gelukt.” Antoon staat op 17 en 19 december in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaat hij meedoen? Big2: „Zeker.”

Daarmee heeft Twan van Steenhoven iets prachtigs om naar uit te kijken. Maar daarmee eindigt ook het videogesprek. De kleine wacht.

Lima is te streamen via label DreamTeam. The Opposites zijn op 31 december zowel in Paradiso Amsterdam als in 013 in Tilburg te zien.