Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter wordt nooit uitgenodigd op kinderfeestjes, wat kan ik doen?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Sandra: „Mijn dochter wordt nooit uitgenodigd op kinderfeestjes, wat kan ik doen?”

Hoe los je dat op? Lisa schiet te hulp.

Opvoedvraag: ‘Mijn dochter wordt nooit uitgenodigd op kinderfeestjes, wat kan ik doen?’

„Hai Lisa,

Mijn dochter van 7 heeft op school moeite om aansluiting te vinden. Ze heeft gelukkig wel een beste vriendinnetje, maar met de rest van de klas speelt ze vrij weinig. Het is maar een enkele keer dat ze een playdate heeft met een ander klasgenootje. Ze wordt (denk ik) hierdoor ook nooit uitgenodigd op kinderfeestjes. Het is al een paar keer gebeurd dat ze kinderen hoorde over een feestje of dat ze andere klasgenoten zag met een uitnodiging. Ze is dan heel verdrietig en vroeg laatst ook waarom ze nooit wordt uitgenodigd. Het brak mijn hart. Wat kan ik doen?

– Liefs, Sandra”

Het antwoord

„Hai Sandra,

Het is logisch dat het je hart breekt om te zien dat je dochter verdrietig is over het feit dat ze niet wordt uitgenodigd voor een feestje. Als ouder zijnde zou je bijna klasgenoten en andere ouders willen opdragen om jouw kind ook uit te nodigen, maar dat gaat natuurlijk niet. Het enige dat je kunt doen is je dochter erdoorheen begeleiden.

Verder kun je natuurlijk wel proberen om je dochter te helpen meer aansluiting te vinden met ander kinderen in de klas. Betrek daar ook vooral de leerkracht bij. Jij kan immers niet zien wat er in de klas gebeurt. Vraag de leerkracht om hulp en maak samen een plan om vriendschappen te creëren voor je dochter.

Daarnaast zou je ook kunnen kijken naar potentiële vriendschappen buiten de klas. Bijvoorbeeld met neefjes en nichtjes, buurkinderen, kinderen van vrienden: hierdoor zal je dochter ook zelfvertrouwen krijgen en zich geliefd voelen. Ook leert ze zo beter om te gaan met andere kinderen waar ze in de klas weer profijt van zal hebben.

Probeer verder niet te ver mee te gaan in het verdriet van je dochter, natuurlijk breekt het je hart, maar probeer het voor haar te relativeren. Laat jouw eventuele verontwaardiging en woede naast je liggen en wees diegene die aan je dochter laat zien dat het echt niet het einde van de wereld is.

In dit artikel lees je nog meer tips om je dochter te ondersteunen als ze niet is uitgenodigd voor een feestje. Succes!”