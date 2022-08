Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Historisch harde koopkrachtklap op komst, armoede neemt toe

De verwachtingen voor de CPB-cijfers waren al niet al te best, maar dat lijkt vandaag bevestigd. Het Centraal Plan Bureau concludeert dat we een heuse klap voor wat betreft de koopkracht krijgen. Daardoor neemt onder meer de armoede toe en valt de economische groei volgend jaar terug.

Hoewel het CBS eerder deze week nog vrij ‘positieve’ kwartaalcijfers over de Nederlandse economie presenteerde, zijn de de conclusies van het CPB nu keihard. „De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, maar het beeld is aan het kantelen”, schrijft het CPB.

Historisch harde klap voor koopkracht

Volgens het onderzoeksinstituut gaat de gemiddelde Nederlander er in 2022 6,8 procent op achteruit. Ook voorspellen zij dat de economische groei volgend jaar terugvalt.

De koopkracht, oftewel dat wat huishoudens met hun inkomen kunnen betalen, daalt door de inflatie. Dat merk je bijvoorbeeld bij de supermarkt, bij het betalen van jouw energierekening of bij het tanken. Maar we beseffen wellicht niet dat deze koopkrachtdaling nog niet eerder zo zwaar was. Zwaarder dan de oliecrisis van eind jaren ’70 of de financiële crisis van tien jaar terug.

CPB waarschuwt voor stijgende armoede

CPB-directeur Pieter Hasekamp waarschuwt voor de ontwikkeling van armoede. „Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.” Want het percentage mensen in armoede stijgt van 5 naar bijna 8 procent. Het CPB verwacht dat de prijsstijgingen voor lagere inkomens nog harder aankomen.

In ieder geval blijkt het een jaar van economische klappen. Het CPB rekent voor volgend jaar op een lichte stijging van de koopkracht. Dat omdat er miljarden zijn gereserveerd voor lastenverlichting voor werkenden, vanuit het coalitieakkoord. Het kabinet en coalitie moeten met de bovenstaande verwachtingen aan de slag voor Prinsjesdag.

Personeelstekorten, maar geen stijgende lonen

Overigens blijkt uit de berekeningen van het CPB dat de staatsschuld flink lager is. Het onderzoeksinstituut verwacht dat deze volgend jaar rond de 47 procent is, wat ruim onder de Brusselse richtlijn van 60 procent is. Dat betekent dat er genoeg financiële ruimte voor ingrijpen is.

Woensdag werd bekend dat Nederland ook nog steeds kampt met grote personeelstekorten. Dat terwijl de werkeloosheidscijfers nog niet eerder zo laag waren. Het valt het CPB op dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt de lonen „opvallend weinig” toenemen. Dat terwijl zij concluderen dat de winstcijfers voor bedrijven toch „relatief gunstig” zijn.