Verbod op uitsluiten studenten van energietoeslag: ‘Niet te rechtvaardigen’

Studenten mogen niet bij voorbaat worden uitgesloten van de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. En dat is niet de wens van een studentenvakbond als de LSVb. Nee, het was vandaag een uitspraak van de rechtbank.

Energie is duur, heel duur. Veel Nederlanders vrezen daarom voor de komende rekeningen voor stroom en gas en vooral voor de jaarnota die weleens een pijnlijke nabetaling kan opleveren.

Geen energietoeslag voor studenten?

De gemeente Nijmegen had eerder dit jaar besloten dat studenten sowieso niet in aanmerking komen voor het geld. Dat idee is vandaag afgeschoten door de rechtbank in Arnhem. Die vindt dat Nijmegen een „niet te rechtvaardigen onderscheid” maakt.

Iedereen in Nederland met een laag inkomen kreeg dit jaar extra geld omdat de energieprijzen snel waren gestegen. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) had daarbij geadviseerd om studenten op een andere manier te helpen, namelijk via de ‘individuele bijzondere bijstand’. Veel studenten wonen namelijk nog bij hun ouders en bij veel anderen zitten de energiekosten inbegrepen in de huur van een kamer.



Minister @carolaschouten verwijst naar bijzondere bijstand, maar dat betekent dat studenten eerst maximaal moeten lenen voor ze in aanmerking komen. Met verwachte renteverhoging op studieschuld zitten studenten tussen vier muren die gauw op hen af komen.https://t.co/rKaO0bQU6v — Landelijke Studentenvakbond (@studentenbond) July 8, 2022

Dat is volgens de rechtbank geen goed argument. Onder de studenten zijn namelijk ook mensen die hetzelfde inkomen en dezelfde energiekosten hebben als niet-studenten. Die laatste groep krijgt de energietoeslag wel, de studenten niet. Dat was niet de bedoeling van de wet over de toeslag, oordeelt de rechtbank. Studenten kunnen dan wel individuele bijstand krijgen, maar daarvoor gelden andere voorwaarden.

Student spande zaak aan, LSVb is blij

De zaak was aangespannen door een student uit Nijmegen. Hij zegt dat hij „de gevolgen voelt van de verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft”. De gemeente besloot begin april dat hij de eenmalige energietoeslag zou krijgen. Bijna twee weken later kreeg hij bericht dat dit toch niet doorging. Er was een fout gemaakt en als student had hij geen recht op het geld. Nu de rechter hem gelijk geeft, krijgt hij alsnog de 800 euro toeslag.

Studentenvakbond LSVb is blij met de uitspraak. Voorzitter Joram van Velzen, die aan Metro onlangs vertelde over de woningnood onder studenten, noemt die een belangrijk precedent. „Er wordt nu letterlijk gezegd dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de toeslag. Niet alleen in Nijmegen, maar ook in andere steden hebben zij dus recht op compensatie.” Hij wil dat het Rijk geld uittrekt zodat studenten alsnog de energietoeslag krijgen.