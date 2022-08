Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoek je verkoeling tijdens de hittegolf de komende dagen? Pas dan op voor blauwalg

We hebben warme dagen in het vooruitzicht. Er staan ons voor deze week namelijk tropische temperaturen te wachten en het woord hittegolf is inmiddels al gevallen. Maar mocht je de komende dagen nu verkoeling zoeken in een meer of ander natuurwater, pas dan op voor blauwalg.

We staan aan de voet van de eerste hittegolf van 2022. Want de tropische temperaturen komen ons tegemoet. De komende week wordt het met de dag warmer, met temperaturen tussen de 27 en 34 graden.

Tropische temperaturen en hittegolf op komst

De laatste hittegolf ervoeren we in 2020. Mocht deze week de hitte officieel doorzetten, zou dit de dertigste Nederlandse hittegolf zijn. Wanneer we van een hittegolf spreken? Bij minstens vijf zomerse dagen en drie tropische dagen, mogen we de term hittegolf laten vallen.

Maar bij hitte is het wel zo prettig om verkoeling op te zoeken. Een plons in het zwembad of in de Noordzee sleept je wellicht door de warme dagen heen. Mocht je voorkeur voor natuurwater hebben, dan moet je toch even oppassen.

Blauwalg in natuurwater

Rijkswaterstaat waarschuwt namelijk voor blauwalg. Bij warm weer en lage waterstanden, duikt ook blauwalg op. Je herkent het alg aan een groene of blauwe laag op het water, maar je kunt het niet altijd met het blote oog zien.

Wat voor klachten je kunt ervaren door blauwalg? Hoofdpijn, maag- en darmklachten of geïrriteerde ogen. Soms kan het zelfs heftigere klachten geven. Ook honden kunnen niet goed tegen blauwalg. Dus ook voor een huisdier is het raadzaam om de natuurwateren te vermijden de komende dagen.

Blauwalg in warm en stilstaand water

Op de kaart van zwemwater.nl kun je goed zien waar in Nederland blauwalg is vastgesteld. Je treft blauwalg voornamelijk aan in water dat aanhoudend warm is en niet goed doorstroomt. Bij sommige plassen of zwemplekken geldt dan ook een zwemverbod. Zo wordt in het hele Rivierengebied zwemmen en pootjebaden afgeraden de komende dagen.