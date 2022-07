Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 tips om rekeningrijden zo goedkoop mogelijk te houden

Rekeningrijden, het lijkt er vanaf 2030 dan echt te komen. Hoewel er nog veel kritiek is op het systeem, kijken we alvast vooruit naar manieren hoe jij straks zo goedkoop mogelijk uit bent.

Een kleine kanttekening: rekeningrijden lijkt echt te gaan gebeuren. Echter, de exacte vorm van het systeem is vooralsnog niet volledig duidelijk.

Drie tips om zo goedkoop mogelijk te rekeningrijden

Kijken we naar de huidige plannen van Rutte IV en het ministerie van Financiën, dan zijn er drie tips waarmee je zo goedkoop mogelijk kan rekeningrijden. Of deze tips in 2030 nog steeds werken, zal de toekomst uitwijzen.

1. Kies een brandstof die het goedkoopst is per kilometer

De prijs die je moet betalen zal zo’n 4 cent per kilometer worden, ongeacht welke auto je rijdt. Wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn als je moet rekeningrijden, dan kan je dus het best een auto rijden op de brandstof die in 2030 het goedkoopst is per gereden kilometer. Echter, het lijkt niet waarschijnlijk dat we over 8 jaar allemaal met een Lupo 3L rijden.

2. Rij niet de snelste, maar de kortste route

Vooralsnog is het rekeningrijden zo vormgegeven dat je 4 cent per gereden kilometer betaalt, ongeacht welke route je neemt. Het is dus goedkoper om voor de kortste route te gaan, in plaats van voor de snelste route. Even je navigatie anders instellen kan jou tegen die tijd wellicht wat centen besparen.

3. Ga rekeningrijden met een oldtimer

Oldtimers krijgen – mits het plan doorgevoerd wordt zoals het nu op papier staat – voordelen ten opzichte van andere auto’s. Auto’s van 40 jaar en ouder, waarvoor nu geen wegenbelasting betaald hoeft te worden, worden uitgesloten van rekeningrijden. Voor deze tip geldt hetzelfde als de eerste. Gaan we allemaal met een energieslurpende klassieker rijden, dan wordt er ongetwijfeld ingegrepen.