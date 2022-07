Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn burpees wel goed voor je? Een cardioloog en trainer leggen uit

Als er één oefening gegarandeerd voor zweetdruppels op je voorhoofd zorgt, dan is het wel de burpee. Maar is deze oefening echt zo goed voor je als ‘t lijkt? Een cardioloog en trainer delen hun visie op burpees.

De burpee vinden we terug in menig trainingsschema voor thuis, omdat het een uitstekende manier is om je hele lichaam te trainen. In de oefening combineer je namelijk een push-up, een sprong en een squat met elkaar. Meestal op een hoog tempo, waardoor het ook nog eens als cardio gezien kan worden.

Klinkt als een steengoede oefening, die je sowieso in je schema moet verwerken, maar is dat ook echt zo? Een trainer en cardioloog vertellen wat ze van burpees vinden.

Wat is een burpee?

Een burpee is een oefening die je zowel in de sportschool als thuis kunt uitvoeren. Je hebt er namelijk geen gewichten voor nodig. Deze oefening nam in de Tweede Wereldoorlog in populariteit toe, omdat de oefening gebruikt werd om de fitheid van soldaten te testen.

Je kunt de burpee ontleden in drie verschillende oefeningen: de push-up, een sprong en de squat. Je traint met de oefening dan ook je benen, hamstrings, buikspieren, borstspieren en rugspieren. Een oefening waarmee je je hele lichaam traint, dus.

Zo voer je de burpee uit

De basis van de burpee is als volgt: je springt in de lucht met je armen gestrekt. Denk hierbij aan een rechte rug. Tijdens de landing buig je je knieën, zodat je in een squat-positie terecht komt. Vervolgens plaats je je handen op de grond en spring je met je benen naar achteren zodat je in de plank-positie terecht komt.

Doe vervolgens een push-up, spring met je benen weer naar voren in een hurk-positie, en vervolg door omhoog te springen en de oefening te herhalen. Gefeliciteerd, je hebt zojuist één herhaling uitgevoerd. Ging het je te snel, dan kun je deze video bekijken voor de juiste uitvoering van burpees.

Het effect van burpees op je hart

Klinkt als een vermoeiende oefening en dat is het ook. Cardioloog Satjit Bhusri durft zelfs te zeggen dat de burpee een van de beste oefeningen is om je conditie te trainen. Door de burpee gaat je hartslag namelijk door het dak. Het is een zware oefening, en zowel je hart als je longen worden geforceerd om goed hun best te doen en je lichaam te voorzien van genoeg lucht en bloed.

Daarnaast is de burpee een goede manier om extra kilo’s te verliezen, want in vergelijking met andere zware oefeningen (squats, deadlifts en lunges bijvoorbeeld) verbrand je met het uitvoeren van burpees meer calorieën. Deze oefening toevoegen aan je trainingsschema klinkt dus als een ideale zet om je buikje kwijt te raken.

Goed uitvoeren, niet doorslaan

Wel wordt het afgeraden om deze oefening meer dan een paar minuten achter elkaar (of nog extremer, zoals deze soldaat) uit te voeren. Sowieso een knappe prestatie als je dat vol kunt houden, maar personal trainer Cat Kom waarschuwt dat je van deze intensieve oefening ook gewoon moe wordt. Als je doorgaat terwijl je lichaam het eigenlijk niet meer aankan, dan is de kans groot dat je de oefening verkeerd uit gaat voeren en dat kan dan weer zorgen voor blessures. En die kun je dus beter voorkomen door op tijd te stoppen. Weten we dat ook weer.

Conclusie

Burpees zijn prima, maar overdrijf het niet. Met een verkeerde uitvoering doe je jouw lichaam meer kwaad dan goed. Ook kan deze oefening erg belastend zijn voor je polsen en wervels. Of je doet de oefening goed, of je doet hem helemaal niet.