De Spaarrekening van Dylan (28): ‘Ik spaar vaak een derde van mijn salaris’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 28-jarige Dylan, die veel kan sparen, maar ook graag geld uitgeeft aan zijn hobby.

Beroep: mede-eigenaar van fysiotherapie-praktijk, daarnaast werkzaam als fysiotherapeut

Netto-inkomen: 4500 euro

Woonsituatie: alleenstaand in studio-appartement

De Spaarrekening van Dylan

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 75.000 euro op mijn spaarrekening. Daarnaast beleg ik ook. Alles samen is nu zo’n 300.000 euro.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Hoeveel ik spaar, verschilt per maand. Ik hanteer geen vast bedrag. Maar mijn streven is om één derde van mijn salaris te sparen. En dat lukt meestal ook.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ik haal zeker weleens geld van mijn spaarrekening af, dat is vooral om weer opnieuw te investeren. Maar ook om andere, leuke dingen te bekostigen. Ik heb een dure hobby, namelijk mountainbiken en wielrennen en daar gaat veel geld naartoe. Soms dus ook vanaf mijn spaarrekening. En ik ben er verder niet zo streng op dat ik van mijn spaarrekening af móét blijven.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, dat zeker. Het scheelt natuurlijk dat ik een goed salaris heb, waardoor ik niet erg streng hoef te zijn op mijn spaarrekening.”

Is er iets waar je toch meer geld aan uitgeeft dan je zou willen?

„Er gaat toch wel veel geld naar al mijn sportapparatuur toe, maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet echt jammer. Het brengt ook een hoop geluk met zich mee omdat het mijn hobby is.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Zoals het op het moment is, ben ik zeer tevreden. Naast dat ik mede-eigenaar ben van een fysiopraktijk, zou ik daarnaast ooit nog graag andere inkomstenstromen willen genereren. Dat probeer ik nu al te doen door te beleggen, maar ik zou het graag willen uitbreiden zodat het hebben van de praktijk niet mijn hoofdinkomen hoeft te zijn. Al ben ik daar nu nog niet heel erg mee bezig.”

Wat is je beste financiële tip?

„Het belangrijkste vind ik dat als je iets wil kopen, het niet als impulsaankoop aan te schaffen. Daarom moet je ook nooit op een lege maag boodschappen doen. En als je graag een financieel doel wil bereiken, zul je ook ergens je intrinsieke motivatie vandaan moeten halen.”

