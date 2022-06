Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Marlene (77): ‘Nooit op een lege maag boodschappen doen’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden?

Deze week spreken we Marlene, die het belangrijk vindt om seizoensgebonden producten te kopen en door de stijging van de prijzen op boodschappen bespaart door weinig tot geen extraatjes in huis te halen.

Leeftijd: 77 jaar

Beroep: onderwijs, nu gepensioneerd

Huishouden: 2 personen

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 300 euro

De supermarktuitgaven van Marlene

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Afgelopen maand heb ik zeker meer uitgegeven dan het gemiddelde. Ik merk dat de boodschappen duurder zijn geworden. Dagelijkse producten zoals brood, melk en beleg zijn duurder dan eerst. Ik heb een streefbedrag om uit te geven aan boodschappen, het liefst blijft dat wekelijks rond de 80 euro. Ver daarboven hoeft niet. Maar dan heb ik het nog niet eens over de extraatjes als een krat bier of fles wijn af en toe.”

Wat is jouw strategie bij het boodschappen doen?

„Ik houd mijn boodschappen het liefst bij de producten die nodig zijn. Daarbij hoort dagelijks verse groente, ongeveer drie keer per week vlees en twee keer per week vis, brood, dingen voor het ontbijt zoals havermout of granola, kruiden en melk. Mijn man drinkt namelijk veel melk. Wel tot bijna een liter per dag.

Mijn boodschappen doe ik vaak seizoensgebonden. Zoals nu is er veel sla. En ik koop graag fruit. Nu zijn er bijvoorbeeld veel aardbeien en kersen, dus koop ik dat in. Daar gebruik ik een app voor, dan kan ik zien welke groenten en fruit wanneer in het seizoen zijn.

Wekelijks krijgen we reclamefolders voor aanbiedingen in de supermarkt. Sinds een jaar of twee kijken we daarnaar en gaan we weleens naar een supermarkt die de beste aanbieding heeft. Maar het meeste hobbel ik tussen de Albert Heijn, Lidl, Aldi en Plus. Maar dat komt vooral omdat die supermarkten bij mij in de buurt zijn.”

Is besparen op boodschappen belangrijk voor je?

„Sinds kort koop ik vlees bij de slager in plaats van in de supermarkt. Dat is natuurlijk duurder, maar we zijn minder vlees gaan eten. We hebben afgesproken dat als we dan toch vlees eten, het beter goed vlees is. En we proeven het verschil.

Maar sinds de stijging van de prijzen op boodschappen is het voor ons belangrijker geworden om te besparen op boodschap-uitgaven. Maar waar ik niet op bespaar, is op écht voedsel. Alle extraatjes zoals bijvoorbeeld koekjes of gebak zijn ook echt extra, daar wil ik geen gewoonte van maken omdat dat niets toevoegt aan onze gezondheid. Maar wat we nodig hebben, dat blijft.”

Wat is jouw ultieme bespaartip?

„De ultieme tip die ik kan geven is om vooral niet met een lege maag boodschappen te gaan doen. Dan heb je de neiging om snoep of andere lekkere dingen te kopen, die je eigenlijk niet nodig hebt. Dat is zonde.”

