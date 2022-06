Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ken je fietser die kind knietje gaf nog? Hij eist nu een schadevergoeding

De afwikkeling van het voorval waarbij een fietser een 5-jarig kind een knietje gaf, is nog altijd niet voorbij. De fietser eist nu een schadevergoeding van de vader van het kind. Die maakte beelden van het incident die later viraal gingen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws vindt de fietser dat laster. Zijn advocaat vergelijkt de verspreiding van de beelden zelfs met het delen van wraakporno.

Op eerste kerstdag in 2020 was een man samen met zijn echtgenote en twee jonge kinderen een rustige wandeling en sleetochtje aan het maken in de Ardennen. Op een gegeven moment wil een fietser het gezin passeren. Maar in plaats van dat hij voorzichtig doet of afstapt, geeft hij een van de kindjes een kniestoot. Daarna rijdt hij verder.

De video van het incident werd toevallig gemaakt door Patrick Mpasa, schrijft Het Laatste Nieuws. Dat is de vader van de toen 5-jarige Neïa. Zij kreeg de bewuste kniestoot van de fietser, die vond dat het kind in de weg liep. Vervolgens plaatste een vriend van het gezin de beelden op sociale media. Daarmee hoopte hij de dader te vinden. Het filmpje ging eind 2020 viraal.

Fietser van geen kwaad bewust

Uiteindelijk werd de dader gevonden. Het ging om een man in de 60 uit het Belgische Verviers. De fietser was zich van geen kwaad bewust. Hij beriep zich op het feit dat hij zijn bel had gebruikt. De familie diende een klacht in bij de politie. De man kon tot een jaar celstraf krijgen, maar werd vorig jaar maart uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van 1 euro schadevergoeding. Een symbolisch bedrag, omdat de rechter vond dat hij al genoeg was gestraft door de verspreiding van de beelden. En daar heeft de fietser nog altijd last van, zegt hij zelf. Daarom stapt hij nu zelf naar de rechter. Schadevergoeding van 4500 euro