Niet één of twee, maar vier keer André van Duin in Even Tot Hier: ‘Briljant’

Opnieuw veel lof voor Even Tot Hier, waar gisteravond niemand minder dan André van Duin langskwam. Hij kwam daar een variant op zijn liedje Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje zingen. En dat deed hij samen met drie dubbelgangers. Tot genoegen van kijkers. „Wat is beter dan André van Duin? Vier André van Duins!”

Vanaf 2024 moet de USB-C aansluiting universeel worden voor alle telefoons. De cabaretier is enorm opgelucht door dit nieuws. Hij zingt daarom een ode aan de universele oplader: Een plugje en een snoertje en een lader en een stekkertje. Want de universele oplader scheelt volgens hem veel gezeik, want alles is precies gelijk.

‘Dat liedje, van André van Duin!’

„Wij kunnen niet wachten, nooit meer dat gelazer met een snoertje, een plugje, en een snoertje en een lader en stekker”, begint Jeroen Woe zijn aankondiging. En zoals altijd wijst sidekick Miguel hem en Niels van der Laan dan op een liedje. „Dat liedje, van André van Duin!”, roept hij ze toe.

En ja, hij is er echt. De Heel Holland Bakt-presentator begint dan aan zijn lied, op de melodie van The Lion Sleeps Tonight.

Veel lof voor Even Tot Hier: ‘Fantastisch’

Het optreden van Van Duin leidt opnieuw tot de nodige complimenten voor de makers van Even Tot Hier, die het sowieso niet vaak verkeerd doen bij kijkers. „Dit programma is toch echt briljant”, schrijft een kijker. „Een vleugje André van Duin bij Even Tot Hier is alles wat een mens op deze zondagavond nodig heeft”, schrijft een ander.



Weer een fantastische uitzending van #eventothier en heerlijk dat André van Duin meedeed👍🏻😂 — Diana Winder (@DianaWinder) June 12, 2022



Een vleugje André van Duin bij #eventothier is alles wat een mens op deze zondagavond nodig heeft! — Sjoerd de Vos (@SjoerddeVos_) June 12, 2022

Andere kijkers raken niet uitgepraat over André van Duin. „Ik vind het fantastisch dat hij nog steeds voor zoiets te porren is.” Ze vinden dat de wereld „meteen een stukje beter wordt” als de cabaretier op televisie is. „De tv is uitgespeeld en klaar. Iedereen kan naar huis. Goed gespeeld allemaal.”



Ik vind het fantastisch dat Andre van Duin nog steeds voor zoiets te porren is #eventothier — Richard Arts (@Ritch72) June 12, 2022



Dan wordt de wereld meteen een stukje beter. #eventothier pic.twitter.com/FrFGdgVJYk — Remco (@Topdob11) June 12, 2022



Vier André van Duins! 😎🤘🏻😃#eventothier — MichielZiet (@MichielGeurtse) June 12, 2022



Andre van Duin bij even tot hier. De TV is klaar en uitgespeeld, iedereen kan naar huis. Goed gespeeld allemaal. #eventothier — Chris, zomaar een trots🐑 (@ChrisdeR80) June 12, 2022



Geweldig #andrevanduin #eventothier meer andre van duin op tv en de wereld wordt iets gezelliger — Marloes (@___Marloes___) June 12, 2022

De boeren, Ongehoord Nederland en gokreclames

Het ging bij Even Tot Hier niet alleen over de nieuwe, universele oplader. Het ging ook over de boeren en de stikstofcrisis. Daar zongen Jeroen Woe en Niels van der Laan zelf een liedje over.

Verder kwam in de uitzending een ‘simpel liedje’ over het onderzoek naar Ongehoord Nederland voorbij en hadden de mannen aandacht voor de reclames van online goksites. Bij dat laatste onderwerp hadden de makers van het programma een speciale poster gemaakt voor bekende figuren die in die gokreclames te zien zijn.



Anti-gokcampagne #eventothier krijgt mijn volle steun. De BN’ers die zich lenen als rolmodel voor online casino’s zouden zich diep moeten schamen. Over de ruggen van kwetsbare mensen (vooral jeugd) een paar extra centen opstrijken. Schandalig! ⁦@eventothier⁩ pic.twitter.com/ccz5qwjuBD — Don Salieri (@raiseparadise) June 12, 2022

Volgende week is de laatste Even Tot Hier van dit seizoen te zien. Die keer weer op zaterdagavond op NPO1. Kijk de afgelopen aflevering hier terug.