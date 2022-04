Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Collega’s die energie zuigen? Herken deze 7 types

We werkten de afgelopen tijd veel thuis. Lockdowns aan en af en een thuiswerkadvies dat maandenlang gold, hebben ons ietwat vervreemd van collega’s. Maar ken je ook de collega’s die je de afgelopen tijd wellicht niet miste? Let op, zo herken je zeven energie-zuigende collega’s, oftewel ‘energievampieren’, op de werkvloer.

Door het thuiswerken zijn we iets minder goed bestand tegen dit soort types op de werkvloer. Thuis creëerden we onze eigen regels en veilige haventje. En daardoor ben je nu minder goed gewapend tegen andermans gedrag.



Ik maak me echt zorgen. Het is momenteel echt een giftige cocktail van negatieve beeldvorming/oplopende personeelstekorten/slechtere resultaten én de coronacrisis. "het is dat ik weet hoe het vóór de corona was, anders was ik gestopt" verzuchte laatst een collega. — Steven Geurts (@StevenGeurts) April 21, 2022

Giftige collega’s op de werkvloer

„We zijn allemaal een beetje eigenzinniger, luider en irritanter geworden in onze gewoonten. En we ontwikkelden patronen die gewoon niet op de werkplek passen”, vertelt Tessa West aan onze Britse Metro-collega’s. Zij is hoofddocent psychologie aan de New York University en schreef het boek Jerks At Work: Toxic Co-Workers And What To Do About Them.

„Mensen onderbreken, negatief zijn of geluidsoverlast”, volgens West zuigen dat soort zaken mensen leeg op de werkvloer. Ze vertelt dat je jezelf moet leren beschermen tegen dit soort energie-zuigende situaties. Maar ze benadrukt ook dat je moet erkennen of je wellicht zelf op de werkvloer niet de ideale collega bent.

Volgens de psychologe hebben stress, ongemak en frustratie op de werkvloer meer invloed op onze mentale- en fysieke gesteldheid dan in ons privéleven. Waarom? „We spenderen meer tijd op werk en dat onderschat men.”



Ja legit, ik had collega's waar ik 5 jaar mee werkte en nog noemden ze me "dinges" — Otje 🦦 (@kleinklauwotter) April 29, 2022

‘Collega’s en managers kun je niet dumpen’

West kaart een belangrijk punt aan. Hoewel we ons veel bezighouden met onze persoonlijke relaties, verdiepen we ons te weinig in de relatie met collega’s. Maar die zijn ook niet geheel onbelangrijk. „Collega’s en managers kun je niet dumpen”, aldus de psycholoog. In haar boek belicht de schrijfster zeven energievampieren. De kans is groot dat je zo’n collega weleens trof op de werkvloer. En, niet te vergeten, dat jijzelf misschien ook dit soort karaktertrekken vertoonde.

De psycholoog legt uit dat we dit soort gedrag aanleren omdat het onszelf ook werd of wordt aangedaan. Zij vreest dat, na twee jaar coronacrisis, werknemers sneller ontslag nemen omdat ze conficten op de werkvloer minder goed oplossen. Iets wat volgens haar wel erg belangrijk is. West legt uit dat ‘communicatie de sleutel is’. Men moet zeggen waar het op staat, benadrukt ze. „Wijs collega’s op specifiek gedrag en wijd er niet te lang over uit.” Mocht je toch overwegen om je huidige werkplek te verlaten? Lees dan hier tips voor een sollicitatie tijdens werktijd.



Ging t rooster checken en werk morgen met alleen maar stomme collega's. Pray for me 😔🙏🏻 — Saar (@mikasafanacc) January 16, 2022

7 collega’s die energie kosten

Er zijn dus een paar soorten collega’s die jou energie kosten. We sommen er een aantal voor je op.

1. De slijmbal/rivaal

Deze collega heeft twee gezichten en is erg competitief. Hij of zij is aardig tegen de baas, maar behandelt de rest van de mensen op de werkvloer als concurrentie.

2. De ‘credits’-dief

Het type ‘wolf in schaapskleren’. Deze collega presenteert zich als een teamspeler of zelfs als mentor, maar strijkt uiteindelijk met de eer van andermans werk. De ‘dief’ is er handig in om een idee (van een ander) welbespraakt en op tijd te verpakken en naar zich toe te trekken.

3. De meelifter

Deze collega oogt charismatisch en vooral ‘gezellig’ en ‘leuk’. De meelifter heeft een radar voor collega’s die erg plichtsgetrouw zijn, waardoor ze makkelijk met hun gedrag wegkomen.

4. De bulldozer

Zoals de naam al doet vermoeden, walst deze collega over anderen heen. De bulldozer is ‘recht voor z’n raap’ en praat vaak te veel in vergaderingen. Ook neemt deze persoon beslissingen voor een groep collega’s. Deze collega krijgt graag zijn of haar zin en staat niet bepaald open voor compromissen.

5. De nalatige baas

Deze collega presteert het om niet of weinig aanwezig te zijn. Ze komen vaak op het allerlaatste moment opdagen om zichzelf en anderen op de werkvloer op te jagen en stress te veroorzaken. Simpelweg omdat deze persoon zelf niet weet wat er gaande is op de werkvloer. Vaak komt deze collega kortstondig voorbij en verdwijnt hij of zij daarna weer naar de achtergrond.

6. De micromanager

Deze collega heeft een gedetailleerde, controlerende, pietluttige aanpak. Ook over dingen die niet echt relevant zijn. Vaak moet bij deze collega iets ‘à la minute’ gebeuren.

7. De Gaslighter

De Gaslighter manipuleert, verdraait, bedriegt en liegt om uiteindelijk de situatie naar zijn of haar hand te zetten. Dit type collega maakt de ander aan het twijfelen en onzeker. Wanneer je bij een collega steeds denkt: ‘Ben ik nou gek?’, is het foute boel.