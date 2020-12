Rood staan gebeurt ruim een kwart van de Nederlanders elk jaar

Rood staan overkomt meer dan een kwart van de Nederlanders minimaal één keer per jaar, blijkt uit onderzoek. Dit bizarre coronajaar bracht ook wat beter nieuws op geldgebied: we konden wat gemakkelijker sparen.

3 procent van de mensen in Nederland staat continu rood. Landgenoten tussen de 35 en 44 jaar maken het meest gebruik van deze ‘vorm van krediet’. Eén op de zeven Nederlanders blijkt geen buffer te hebben voor onverwachte uitgaven, zoals vervanging van een wasmachine of wanneer je tv het plotseling begeeft. Dat blijkt allemaal uit een onderzoek van de bank ABN Amro onder meer dan duizend mensen.

Oud en jong hebben ’t minst een ontoereikend saldo

Vooral 35- tot en met 44-jarigen hebben dus regelmatig een ontoereikend saldo op de betaalrekening: 36 procent uit deze leeftijdsgroep staat minimaal één keer per jaar rood, gevolgd door 55-64-jarigen (33 procent) en 45-54-jarigen (29 procent). 65-plussers en jongeren, waaronder ook studenten vallen, staan het minst rood, al heeft dat er bij de jongeren vaak mee te maken dat zij niet altijd de mogelijkheid hebben om rood te staan.

‘Rood staan kost geld’

Roland Booijen van ABN AMRO, die zich de mooie functie Director Apps & Digital Innovation mag toedichten: „Naast dat rood staan duidt op een gat tussen inkomsten en uitgaven, kost het geld. Het is daarom goed om inzicht te hebben in je uitgavenpatroon.” Eén op de tien Nederlanders heeft geen inzicht in die uitgaven, meldt hij. „Er bestaan diverse digitale huishoudboekjes die helpen om meer inzicht te krijgen in je uitgaven, zoals de app Grip. In deze digitale huishoudboekjes zijn vaste lasten en terugkerende uitgaven zoals boodschappen en lopende abonnementen eenvoudig te zien. Hier kan het uitgavenpatroon op worden aangepast en rood staan worden voorkomen.”

Geen goede financiële buffer

Uit het onderzoek blijkt dat 25 procent van de Nederlanders geen financiële buffer van minimaal 10 procent van het netto-jaarinkomen heeft (dat is het minimumadvies vanuit NIBUD). Als een groot huishoudelijk apparaat zoals een wasmachine stukgaat, heeft 1 op 7 Nederlanders bovendien onvoldoende geld om een nieuwe aan te schaffen. 18 procent van ondervraagden geeft aan helemaal niet te sparen.

Lockdown zorgde voor opbouw spaargeld

Wel gaven Nederlanders tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar minder geld uit en konden zo wat meer sparen dan dat ze normaal deden. Na de lockdown kwam de oude situatie voor velen snel terug. Booijen: „We raden aan om spaarpotjes te maken voor onverwachte uitgaven, zoals een reparatie of vervanging van huishoudelijke apparaten. Digitale huishoudboekjes bieden de mogelijkheid om geld opzij te zetten voor deze specifieke doelen, zodat je goed in de gaten kunt houden of je voldoende geld voor dat doel beschikbaar hebt, en of je daar meer of minder aan uitgeeft dan gepland. Ook kan je zo beter in de gaten houden of je meer uitgeeft dan er binnenkomt, en onnodige of vergeten lopende abonnementen zelfs opzeggen.’’

Veel zorgen om rood staan en inkomen

Intrum, een bedrijf in credit management, bracht deze week ook een onderzoek over geld naar buiten. Daarbij werd aan duizend consument gevraagd naar hun financiële situatie. In het jaar van de coronapandemie gaf een derde van de ondervraagden geldzorgen te hebben. Ruim 20 procent van de Nederlanders is er qua inkomen op achteruit gegaan. 33 procent bezuinigt momenteel op niet-essentiële uitgaven, 22 procent valt terug op spaargeld en 28 procent spaart op dit moment minder. Tot slot last 10 procent van de ondervraagden soms een betalingspauze in. Daarbij gaat het vaak om de huur of hypotheek.

