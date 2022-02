‘Ik denk eraan een nieuwe baan te zoeken vanwege mijn salaris’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: wat kun je doen als je ontevreden bent over je salaris?

„Beste Tessa, afgelopen december had ik mijn eindejaarsgesprek. Ik had jullie artikelen over onderhandelen gelezen en toen mijn baas me een salarisverhoging van 3 procent gaf, probeerde ik er meer uit te halen. Wij werken met een beoordelingssysteem en heb dan ook alles op alles gezet dit jaar om een hoge beoordeling te scoren, inclusief veel overwerken en mezelf persoonlijk ontwikkelen. Maar onderhandelen bleek niet echt mogelijk en nu baal ik echt. Ik denk er zelfs aan om een nieuwe baan te zoeken, maar weet niet of dat de juiste keuze is. Is het onrealistisch om een hoger salaris te willen? – Valerie”

Ontevreden over salaris

Ik snap dat het heel demotiverend is als je een jaar keihard hebt gewerkt en daar vervolgens niet de beloning voor terugkrijgt die je had gehoopt. Hoewel salaris zeker niet alles is, is een schouderklopje alleen vaak niet genoeg om je gewaardeerd te laten voelen. Tel daarbij op dat het leven alleen maar duurder wordt en je hebt wellicht het gevoel dat je helemaal geen salarisverhoging hebt gekregen.

Voordat je bij andere banen gaat solliciteren, zou ik aanraden om jezelf de volgende vier vragen stellen:

1. Hoeveel hoor je te verdienen?

Weet je wat je marktwaarde is en hoeveel je bij andere bedrijven zou kunnen verdienen? Wellicht krijg je namelijk al goed betaald en zal je bij ander werk niet per se meer gaan verdienen. In dit artikel lees je hoe je erachter komt wat je hoort te verdienen.

Het zou namelijk zonde zijn om op zoek te gaan naar nieuw werk als je gewoon goed betaald krijgt en je verder geen reden hebt om bij een nieuwe baan aan de slag te gaan.

2. Is het salaris de enige reden dat ik weg wil?

Dat is meteen ook een goede vraag om jezelf te stellen: is er nog een andere reden om op zoek te gaan naar een nieuwe baan? Het zou namelijk heel goed kunnen dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging en je A) daarom minder goed presteert en daardoor geen hogere beoordeling kreeg of B) het salaris daarom zo belangrijk is voor jou. Als er andere redenen zijn om op zoek te gaan (hier vind je de tekenen dat het tijd is voor een nieuwe baan), zeg ik: go for it!

3. Ligt het aan mijn onderhandelskills?

In je mail zei je dat je onze artikelen over onderhandelen hebt gelezen en het gesprek met je leidinggevende bent aangegaan. Dat zorgt dat je al een stuk verder bent dan iedereen die het niet eens probeert. Toch is het goed om jezelf af te vragen of het anders had kunnen lopen als je jouw onderhandelskills verder had ontwikkeld.

Volg bijvoorbeeld eens een cursus onderhandelen, een training assertiviteit of oefen veel met een vriendin. Informatie lezen en informatie uitvoeren, zijn namelijk echt twee verschillende dingen. Zeker als je het gewoon naar je zin hebt op je werk en een uitdagende baan en leuke collega’s hebt, kan dit echt de moeite waard zijn.

4. Weet ik wat mijn baas van mij verwacht?

Jij hebt keihard gewerkt voor die hoge beoordeling, maar weet je ook wat je baas van jou verwacht? Misschien is overwerken voor hem of haar een teken dat je moet werken aan je time management of het aangeven van je grenzen. Of kijkt je baas meer naar prestaties en output dan persoonlijke ontwikkeling.

Plan nog eens een gesprek in met je baas en vraag hierin wat je moet doen om dit jaar wel die hoge beoordeling binnen te slepen. Zet dit op papier, maak de prestaties SMART, behaal ze en je baas kan niet anders dan jou de beloning geven die je verdient.

Wat er ook uit het beantwoorden van deze vragen komt en of je nou bij dit bedrijf blijft of op zoek gaat; ik wens je heel veel succes!

