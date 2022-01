De Spaarrekening van Tim (24): ‘Ik spaar al sinds mijn tiende’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Tim (24), die al spaart sinds zijn tiende.

Beroep: ondernemer bij een webdesignbureau en student (afrondende fase master)

Netto salaris: 2.600 euro

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb een buffer op mijn spaarrekening staan van 20.000 euro. Daarnaast heb ik 120.000 euro belegd in aandelen en 10.000 euro in crypto.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben tevreden met mijn financiële situatie. Mijn spaarbuffer zou ik terug willen brengen naar ongeveer 8.000 euro, omdat ik vrij lage vaste lasten heb en ook niet van plan ben om grote uitgaven te doen in de toekomst. In dat geval is het, gezien de hoge inflatie, zonde om geld zomaar op de spaarrekening te laten staan waar amper rente op zit. In plaats daarvan wil ik dus nog een deel van die spaarbuffer extra inleggen op mijn beleggingsrekeningen.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik wil een stabiele buffer op mijn spaarrekening aanhouden van 8.000 euro en ongeveer 2.000 euro op mijn betaalrekening. Die betaalrekening is voor alledaagse uitgaven en de spaarrekening voor onvoorziene toekomstige kosten. Op dit moment kom ik rond van ongeveer 1.100 euro per maand en blijft er dus nog 1.500 euro netto over van mijn inkomen.

Dit bedrag beleg ik maandelijks geautomatiseerd en dat vul ik bovendien aan met 500 euro van mijn spaarrekening, zodat die buffer langzaam slinkt van 20.000 naar 8000 euro. Ik beschouw mijn beleggingsrekening als een spaarpot voor de lange termijn, waarmee ik ook weer inkomsten genereer. Hier hoop ik op termijn passief inkomen uit te halen, ter aanvulling van een pensioen bijvoorbeeld.”

Hoe pak jij het beleggen aan?

„Bij beleggen is spreiding heel erg belangrijk, omdat je daarmee je risico verkleint. Ik heb van mijn 120.000 euro aan beleggingen ongeveer vijftig procent bij het Meesman indexfonds wereldwijd totaal belegd. Dat houdt in dat ik daarmee mijn geld heb gespreid over 6.000 aandelen van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit 23 ontwikkelde landen en 27 opkomende landen.

De andere vijftig procent heb ik belegd bij de Saxo bank (tot voor kort Binck bank), waar ik een fundcoach-account heb. Hierdoor kan ik tegen goede tarieven, geautomatiseerd periodiek inleggen in ETF’s. Daar zit ik ook in een drietal passief beheerde indextrackers die iets meer gericht zijn op bedrijven in de technologische sector.

Gezien mijn achtergrond in de IT denk ik hier voldoende kennis van te hebben om dus iets meer geconcentreerd te beleggen in die technologische sector. Dat ging de afgelopen jaren erg goed, maar die sector is een stuk volatieler. Dat merk je dan ook aan de waarde van je beleggingsportefeuille.”

Haal je wel eens geld van je spaarrekening?

„Vrijwel nooit. Ik heb weinig vaste lasten en doordat ik geen eigen woning heb, heb ik dus ook geen grote onvoorziene onderhoudskosten bijvoorbeeld. Die 8.000 euro spaarbuffer wil ik achter de hand houden, maar het liefst niet gebruiken zolang dat niet nodig is.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja, ik vind van wel, al is dit niet perfect. Je hoort soms dat mensen allerlei apps gebruiken om maandelijkse uitgaven te monitoren en volledig te categoriseren. Dat soort dingen doe ik niet, maar ik zal ook niet snel hele rare uitgaven doen. Tegelijkertijd vind ik het wel prettig om te investeren in producten die ik vaak gebruik. Zo bespaar ik niet snel op een laptop of pc, omdat die zichzelf uiteindelijk terugbetalen in de vorm van efficiënter kunnen werken.”

Heb je het gevoel dat je comfortabel leeft en ook nog leuke dingen kunt doen van die 1.100 euro per maand?

„Ik heb het gevoel comfortabel rond te komen van dat bedrag. Nou scheelt het wel aanzienlijk dat nu de horeca en dergelijke niet open is en het uitgaansleven dus minder geld kost. Normaliter was dat iets krapper. Daarnaast ben ik wel handig in het vinden van goede Airbnb-deals en restaurants wanneer ik op vakantie ga, dus dat scheelt ook weer aanzienlijk in uitgaven.

Zoals ik al zei, heb ik ook lage woonlasten. Ik betaal zo’n 400 euro aan huur elke maand.”

Hoe komt het dat je op jonge leeftijd al zo’n vermogen hebt weten te realiseren?

„Mijn interesse in geld zat er van jongs af aan al in. Ik denk dat het deels is voortgekomen uit een opvoeding waar ik altijd heb moeten werken om iets te kopen. Zo was mijn eerste baantje bij de Albert Heijn en heb ik daardoor besef van de waarde van geld gekregen. Vervolgens kwam ik erachter dat je op zondag twee keer zo veel verdiende, dus heb ik zo snel mogelijk geprobeerd een zondagsdienst in m’n rooster te krijgen.

Kortom, ik was altijd bezig met het optimaliseren van werk en efficiënter inrichten om er uiteindelijk meer aan over te houden. Dat was een uitdaging die me creatief liet nadenken en daardoor een beetje als een spelletje aanvoelt.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Een deel van mijn spaarbuffer dus beleggen, zodat dat geld rendeert op de beurs. Daarnaast zou ik ook nog willen kijken naar het afsluiten van een pensioenrekening. Hier wil ik me binnenkort in gaan verdiepen, omdat je daarmee ook een belastingvoordeel kan behalen en meer zekerheid voor je oude dag inbouwt.”

Wat is jouw beste tip op het gebied van geld?

„Mijn beste tip zou zijn om geautomatiseerd periodiek te beleggen. Ik ben op mijn tiende begonnen met sparen en was altijd gefascineerd door geld. Vanaf mijn achttiende ben ik gaan beleggen. Ik had toen ongeveer 10.000 euro gespaard doordat ik ook al websites bouwde toen ik jong was en goed kon sparen. Dit bedrag heb ik toen in beleggingsrekeningen gestopt en maandelijks aangevuld met ongeveer 500 euro.

Langzaam heb ik die 500 euro verhoogd naar de 2.000 euro die ik nu elke maand inleg. Doordat de beurzen het in die periode vrij goed gedaan hebben, groeit dit bedrag vrij snel. Ik heb dus niet alleen heel veel geld ingelegd – dat is globaal uitgerekend zo’n 75.000 euro geweest – maar door de hoge rendementen ontstond er een mooi vliegwieleffect waardoor de totale waarde van mijn beleggingsrekeningen nu op 120.000 euro staan.

Pas natuurlijk wel op met beleggen, want de koers kan ook de andere kant op duiken. Op de lange termijn is deze altijd gestegen, maar ik zou mensen niet snel aanraden om te beleggen als ze een korte horizon hebben. Als je dan net inlegt tijdens een wat minder goede periode en je het geld weer op de korte termijn nodig hebt, dan kan dat veel stress opleveren. Daarnaast is het natuurlijk ook niet slim om te beleggen met geleend geld. Podcasts waar ik veel inzichten uit haal, zijn: Beleggen met Rowan Nijboer en Jong beleggen de podcast. Deze raad ik aan wanneer je geïnteresseerd bent in beleggen.”

