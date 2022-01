Grootste stijging huizen-prijzen in 40 jaar: nu kopen of wachten?

De oververhitte huizenmarkt breekt record na record. Afgelopen december stegen de huizenprijzen met maar liefst 20 procent, de sterkste stijging in veertig jaar tijd (bron: CBS). Door de hoge prijzen worstelen veel mensen met de afweging: nu een huis kopen of wachten tot de prijzen weer gaan dalen?

Gemiddeld kostte een koophuis je in december zo’n vier ton. Eerder werd al bekend dat 1 op de 20 huizen inmiddels voor meer dan een miljoen wordt verkocht. Dat levert terecht de vraag op: moet je nu proberen een huis te kopen of kun je beter even wachten?

Nu huis kopen of wachten in 2022?

Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, moet je eigenlijk weten of de huizenprijzen blijven stijgen of dat er een daling in zicht is. Helaas heeft niemand een glazen bol. Helemaal zeker weten wat de beste keuze is, zal je dus nooit. Maar we kunnen wel kijken naar de verwachtingen van experts. Zo verwacht de ABN Amro dat de huizenprijzen dit en volgend jaar zullen blijven stijgen.

„Na een toename van 15 procent over heel 2021, denken we dat de huizenprijzen dit jaar met 12,5 procent en volgend jaar met 5 procent toenemen”, zegt Philip Bokeloh, senior econoom bij ABN Amro in de Woningmarktmonitor van januari 2022.

Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft, verwacht niet dat de huizenprijzen de komende jaren gaan dalen. „De laatste zestig jaar zijn de prijzen maar twee keer gedaald, in 1978 en in 2008″, vertelde hij aan Een Vandaag. „Het kan dus dat de prijzen dalen, maar dat is niet de verwachting.”

Drie vragen voor jouw beslissing

Of je nu een huis probeert te kopen of blijft wachten, zul je toch helemaal zelf moeten beslissen. Gelukkig zijn er wel drie vragen die je jezelf kunt stellen en die hierbij kunnen helpen.

1. Wat is het alternatief?

Nu je weet dat de huizenprijzen de komende jaren waarschijnlijk blijven stijgen, moet je jezelf een volgende vraag stellen: wat is mijn alternatief als ik nu geen huis koop? Kan je überhaupt wachten? Als je nu bijvoorbeeld thuis woont, kun je ervoor kiezen om de komende jaren te blijven thuiswonen. Maar als dat je doodongelukkig maakt, is dat niet aan te raden.

Je andere alternatief is natuurlijk huren, maar we hoeven je vast niet te vertellen dat ook die prijzen de pan uit rijzen. Door de lage hypotheekrente (en dus lagere maandlasten) ben je soms met een koophuis goedkoper uit dan met huren, hoe gek het ook klinkt. Het is ook lastig om te sparen voor een toekomstig koophuis als bijna je hele inkomen naar je hoge huur gaat.

2. Wat zijn de maandelijkse lasten?

In het artikel van Een Vandaag raadt woningmarktexpert Paul de Vries van het Kadaster dan ook aan om te kijken naar je maandelijkse lasten en niet per se de prijs van de woning. Hoeveel je precies kwijt bent aan een woning kan een tool op het internet je vertellen, of natuurlijk je hypotheekadviseur.

Vanwege de strenge regels in Nederland is het bijna niet mogelijk om een huis te kopen waar je de lening niet van kunt betalen. Kijk dus vooral of je de maandelijkse lasten ook wil betalen. Het zou namelijk wel kunnen dat je jouw uitgavenpatroon moet veranderen.

3. Kan ik het betalen?

Natuurlijk komen er bij het kopen van een huis niet alleen maandelijkse lasten kijken. Je betaalt ook eenmalige kosten voor zaken als een hypotheekadviseur, een taxatie en eventuele aankoopmakelaar. Houd er daarnaast rekening mee dat je tegenwoordig maar 100 procent van de waarde van de woning kunt lenen als hypotheek. Dit is belangrijk om te weten bij het overbieden. Bied je meer dan de waarde van de woning (niet de koopprijs, maar de prijs die wordt getaxeerd)? Dan zal je dat meteen uit eigen portemonnee moeten betalen.

De laatste vraag die je jezelf moet stellen om ‘nu een huis kopen of wachten in 2022?’ te beantwoorden, is dan ook: kan ik het betalen in deze huizenmarkt? Een inkoppertje, maar mensen lopen zichzelf nogal eens voorbij in de jacht naar een koophuis.

