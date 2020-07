4 manieren om te groeien in je carrière zonder manager te worden

De meest logische vervolgstap in je carrière is waarschijnlijk mensen managen, maar niet iedereen wil manager worden. Op zich is dat geen probleem, maar waarschijnlijk wil je alsnog het gevoel hebben dat je vooruit gaat, genoeg uitgedaagd wordt en nieuwe dingen leert. Gelukkig is leidinggeven niet de enige manier om te groeien in je carrière.

We geven vier voorbeelden van manieren om vooruit te komen in je carrière, zonder dat je daarbij manager hoeft te worden.

Groeien in je carrière

Er zijn tal van redenen waarom je wel wil groeien in je carrière, maar geen leiding wil geven. Misschien vind je het werk dat je doet enorm leuk, maar wil je wel uitgedaagd blijven worden. Misschien komen er bij het zijn van een manager verantwoordelijkheden kijken die je niet aantrekkelijk lijken. Of ben je liever creatief bezig dan dat je van meeting naar meeting hopt. Management is niet het enige pad naar een bevredigende carrière.

Hoe maak je stappen in je carrière als je niet per se een promotie naar leidinggevende wil maken?

In je huidige rol groeien

Niet alle groei draait om een stap omhoog. In veel gevallen kun je ook groeien binnen je huidige rol. Door een nieuwe vaardigheid te leren bijvoorbeeld, en je rol uit te breiden. Door aan meerdere projecten te werken, of met grotere klanten. Of meer prestigieuze opdrachten aan te pakken.

Je huidige functie bij een ander (groter) bedrijf

Een andere manier om meer uitdaging te vinden en te blijven groeien, is door bij een ander bedrijf te gaan werken. Sowieso leer je bij elk nieuw bedrijf weer meer (ze pakken het namelijk overal anders aan), maar kijk ook of je misschien bij een ander type bedrijf kunt werken om zoveel mogelijk te blijven groeien. Een groot in plaats van een klein bedrijf bijvoorbeeld, een bekendere naam of een bedrijf met een groter verkoopgebied.

Begin voor jezelf

Nog een manier om te groeien in je carrière zonder een manager te hoeven worden: werk voor jezelf in plaats van een baas. Dat zorgt gegarandeerd voor veel leermomenten. Bij een eigen bedrijf beginnen komt wel weer een aantal nieuwe verantwoordelijkheden kijken, zoals de boekhouding en acquisitie. Maar als freelancer ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf, niet voor het managen van een team. Bovendien geniet je van je van voordelen zoals de vrijheid om te werken voor wie, waar en wanneer je maar wilt.

Word een expert op jouw gebied

Als je geen tijd en energie steekt in het ontwikkelen van managementvaardigheden, kun je die gebruiken om je eigen vaardigheden te verbeteren. Zoek een niche in je baan waar je echt goed in bent en in bent geïnteresseerd, en verbeter daarin zoveel als je kan. Op deze manier word je een expert in dit gebied en zullen anderen aankloppen als ze hulp nodig hebben bij dat onderwerp.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

