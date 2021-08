Dit zijn de koppels van Temptation Island: Love or Leave seizoen twee

Vanaf 26 augustus is het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave te zien bij Videoland. In het nieuwe seizoen worden de liefdesavonturen van twee Nederlandse en twee Vlaamse koppels en 24 singles gevolgd. Wederom staat de vraag ‘ben ik samen met mijn ware liefde?’ centraal. Maak kennis met de koppels en bereid je voor op Temptation Thursday.

Hierboven zie je de koppels in de promovideo voor het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave. Eerder zag je bij Metro al de eerste beelden van het tweede seizoen.

Nieuwe koppels Temptation Island: Love or Leave

Wouter & Julia (NL)

De sportieve 30-jarige Wouter is anderhalf jaar samen met de lieve en sociale Julia van 24. Het koppel heeft elkaar leren kennen via een datingapp. Door slechte ervaringen in het verleden vindt Wouter het lastig om Julia volledig te vertrouwen. Iets waar Julia moeite mee heeft, ook omdat Wouter zelf niet eerlijk is geweest aan het begin van hun relatie. Door het avontuur aan te gaan, wil Julia aan hem laten zien dat zij anders is dan andere vrouwen en wel te vertrouwen is. Ze wil graag een toekomst met hem opbouwen, maar alleen als hij er volledig voor wil gaan.

Koen & Deborah (NL)

De zorgzame 24-jarige Deborah en de zelfverzekerde 27-jarige Koen zijn al negen jaar samen. In het begin van hun relatie hebben ze allebei contact gehad met anderen, waardoor het vertrouwen in elkaar is beschadigd. Doordat ze al zo lang samen zijn vragen ze zich af of er niet toch iemand anders beter bij hen past. Het avontuur van Temptation Island willen ze gebruiken om het vertrouwen in elkaar te herstellen en erachter te komen of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. Is het Love or Leave?

Tweede seizoen Temptation Island: Love or Leave

Nico & Donna (BE)

De 26-jarige Donna en de 26-jarige Nico zijn 2,5 jaar samen. Voor Donna sloeg de vonk over toen ze Nico voor het eerst zag, ze voelde zich meteen tot hem aangetrokken. Na een avondje uit is de vonk bij beiden volledig overgeslagen. De liefde tussen Donna en Nico evolueerde snel: na hun eerste vakantie trok Nico meteen bij haar in. In hun relatie namen ze al grote stappen: ze kochten een appartement en hebben twee hondjes. Nico ergert zich soms aan de jaloerse houding van Donna, hij voelt soms wat wantrouwen. Op Temptation Island: Love or Leave wil Nico bewijzen dat het wantrouwen van Donna niet nodig is en testen ze of ze écht de ware voor elkaar zijn.

Delphine & Bert (BE)

De 27-jarige Delphine en de 33- jarige Bert hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven. Delphine had toen een relatie, maar na enkele dates koos ze toch voor Bert. Opposites attract: Delphine & Bert zijn elkaars absolute tegenpolen, tegelijkertijd vullen ze elkaar ook perfect aan. Zo is het koppel al tien jaar samen. Vier jaar geleden is Bert de mist in gegaan: hij heeft met een andere vrouw gezoend en verzweeg dit voor Delphine. De misstap van Bert zorgt nog regelmatig voor pittige discussies. Temptation Island: Love or Leave is een manier voor Bert om Delphine te laten zien dat hij wel trouw kan zijn.