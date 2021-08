Monica Geuze over nieuw seizoen Temptation Island: ‘Complete mindfuck’

Een „mindfuck” of „pyschologische thriller” zo zou Monica Geuze, en na kort overleg ook Viktor Verhulst, het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave omschrijven. Vanaf donderdag 26 augustus is het nieuwe seizoen te zien op Videoland, en het belooft een wilde rit te worden. Zelfs de presentatoren kregen soms dingen te horen en zien waarvan hun oren gingen klapperen.

Metro treft het presentatieduo op een zonnige dag op het dak van Hotel Zoku in Amsterdam, om alle ins en outs te verzamelen en voor jou de juicy details op een rijtje te zetten. De verrassingen beginnen dit seizoen namelijk al vroeg. Vooral in de tweede aflevering, die Metro alvast mocht bekijken (net als de eerste), staat de kijker een schok te wachten.

Opfrissertje nodig? Eerder stelden we de stellen van dit seizoen Temptation Island: Love or Leave al aan je voor.

Nieuw seizoen Temptation Island: Love or Leave

Dit seizoen heeft een primeur: voor het eerst doen er Belgische koppels mee aan het programma Temptation Island: Love or Leave. En daarbij kan een Vlaamse presentator natuurlijk niet ontbreken. Gekozen werd voor de charismatische Viktor Verhulst, inderdaad ‘zoon van’ (Metro sprak eerder al met zijn zus Marie). Maar het vorige seizoen presenteerde Geuze met ‘maatje’ Kaj Gorgels. Hoe is het nu voor haar om dit avontuur aan te gaan met een andere co-host?

„Inmiddels ben ik met Viktor ook goede vrienden geworden”, vertelt Monica, waarna Viktor in de lach schiet. „Oh ja?” Monica: „Vanuit mijn kant in ieder geval wel ja. Eigenlijk is het super leuk. En als je een duopresentatie mag doen vind ik het zelf heel belangrijk dat je een klikt hebt. Je zit daar twee weken, dus je hebt jezelf ermee als je elkaar niet mag. We kenden elkaar helemaal niet goed, maar het ijs was binnen een uur gebroken. Daarna was het super gezellig.”

„Toen ik terug was, had ik ook wel het gevoel dat ik Viktor miste. Je bent natuurlijk heel veel bezig samen.” Viktor: „Het is een beetje alsof je op kamp bent geweest, en als je thuis bent heb je toch wel een beetje de blues.”

Toen Verhulst gevraagd werd om dit seizoen te presenteren, twijfelde hij geen moment. „Ik heb alle seizoenen gekeken, en ik dacht stiekem altijd al ‘het moet toch leuk zijn om voor dat programma te werken’. Niet per se als host, maar ook achter de schermen bijvoorbeeld. Dus toen ze mij vroegen om het te doen, heb ik niet getwijfeld. Het was heel fijn om te doen.”

Monica Geuze: ‘Elke inschatting die ik maakte, was verkeerd’

Elke Temptation-fan kent wel een spraakmakend figuur uit voorgaande seizoenen. Denk bijvoorbeeld aan guru Sonny uit het vorige seizoen, of Tim (‘no girls allowed, unless Deborah Leemans’). En ook dit jaar is er geen gebrek aan spraakmakende types, beloven Geuze en Verhulst. Al is het deze keer meer de volledige groep, volgens hen, die de gemoederen bezighouden. Viktor: „Het zijn stuk voor stuk persoonlijkheden en er was niet één iemand die er echt bovenuit stak. Ze dragen het met z’n allen.”

Monica: „Temptation Island is echt afhankelijk van de mensen die meedoen, en ik denk dat iedereen op zijn eigen manier het avontuur is aangegaan. Ik heb ontzettend veel respect voor hoe zij dit hebben gedaan. Ze hebben het allemaal op hun eigen manier gedaan, en zijn op hun eigen manier spraakmakend.”

Wat vooral opvalt aan dit seizoen, is hoe lang sommige stellen bij elkaar zijn. Koen en Deborah bijvoorbeeld, die al negen jaar lief en leed delen. Of Bert en Delphine, die de kroon spannen met een relatie van tien jaar. „Dat vond ik heel opvallend”, geeft Monica toe. „Maar ik het vond het ook mooi om te zien. Juist als je zo lang samen bent, heb je misschien meer dan ooit de drang om uit te zoeken of dit je ware liefde is.”

Tempa-kijkers weten het meestal de eerste aflevering al: deze stellen redden het en deze niet. Waagden de presentatoren zelf ook een gokje? „Je kunt op voorhand wel een inschatting maken of een oordeel vellen, maar je weet eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren”, zegt Viktor. „Je kent ze in het begin ook niet. Ze dragen allemaal een geschiedenis met zich mee, en daar weet je weinig van af.” Maar, zegt Monica, maak je „natuurlijk wel” een inschatting als je ze voor het eerst ziet. „Ik moet wel zeggen: elke inschatting die ik zelf aan het begin had gemaakt, was verkeerd. Als je de eerste aflevering ziet, kun je misschien gokken wat er gaat gebeuren, maar ze hebben me stuk voor stuk verbaasd.”



Viktor Verhulst: ‘Niet de bedoeling dat koppels zich niet openstellen’

En dan de tweede aflevering. Daarin komt een twist naar boven die de kijkers niet aan zullen zien komen. Wat er precies gebeurt, houden we nog even geheim, maar één ding is zeker: het geeft de singles een hoop meer macht. „Je doet mee om te kijken of je iemand kunt vinden die beter bij je past”, vertelt Monica over de beslissing hen meer macht te geven. „Het is wel zo eerlijk tegenover de singles om ze een eerlijke kans te geven. Zij doen mee voor de liefde, dus je bent het hen eigenlijk verschuldigd om je open te stellen.”

Maar, benadrukt Viktor, het is niet de bedoeling dat de koppels op deze manier gedwongen worden om met iemand te zoenen of ‘wat dan ook’. „In het verleden zijn er wel koppels geweest die zeiden: ‘Ik praat met niemand’. Of ze blokkeerden hun deur. Dat is echt niet de bedoeling, dus zo willen we dat vermijden.”

Wel zijn de koppels er dit jaar heel ‘volwassen’ ingestapt, vindt de Vlaamse presentator. „Ze hebben tegen elkaar gezegd: ‘We gaan ons echt openstellen. We twijfelen aan onze relatie, gaan we de volgende stap zetten of niet?’. Ze gaan echt kijken of ze verliefd kunnen worden op een ander.”

Temptation Island: Love or Leave in één woord: ‘Mindfuck’

En dan misschien wel de hamvraag: hoe zou het duo het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave omschrijven (in één woord)? Daar hoeft Monica niet lang over na te denken: „Mindfuck.” Na een kort lachje sluit ook Viktor zich daarbij aan. „Als je in het begin de koppels ziet, en dan erachter komt wat er gaat gebeuren, dat verwacht je totaal niet. Psychologische thriller.” Monica: „Jammer dat dat twee woorden zijn, maar anders had ik dat ook gekozen. Het was zelfs voor ons onverwacht. Soms werden we wakker en schrokken we echt van wat er die nacht was gebeurd.”

Je leest het: er staat je dus heel wat te wachten in het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave. Maar laat je dat er zeker niet van weerhouden wedjes te sluiten met je vrienden. Wie weet heb je ‘t alsnog bij het rechte eind.

Het nieuwe seizoen is vanaf donderdag 26 augustus te zien bij Videoland. De realityserie begint met een dubbelaflevering.