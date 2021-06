Kun je beter wel of niet zeggen dat je nog andere sollicitaties hebt lopen?

Wanneer je echt op zoek bent naar een baan, is het niet gek als je meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen. Maar is het verstandig om hier eerlijk over te zijn als een HR-manager, recruiter of werkgever vraagt of je nog andere sollicitaties hebt lopen?

Kun je dat beter wel of niet eerlijk zeggen?

Een goed teken

We beginnen met goed nieuws: wanneer je deze vraag krijgt voorgeschoteld, is dat een goed teken. Hij of zij lijkt geïnteresseerd om jou aan te nemen en is benieuwd of er nog competitie is. „Als ik niet geïnteresseerd in jou zou zijn, zou het me namelijk helemaal niet uitmaken dat je ook nog ergens anders een sollicitatiegesprek hebt”, zegt Rob Cancilla van het recruitmentbureau Hunt Club tegen Huffpost.

Die heb je dus alvast binnen. Maar dan is er nog de hamvraag: moet je de vraag of je meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen wel of niet eerlijk beantwoorden? Aan de ene kant heb je net tijdens het sollicitatiegesprek gezegd dat je dolgraag bij het bedrijf wil werken. Dat jij ook nog sollicitaties bij twee andere bedrijven hebt lopen, matcht daar natuurlijk niet echt mee.

Meerdere sollicitaties tegelijk? Aantrekkelijke kandidaat

Aan de andere kant lijk je een meer aantrekkelijke kandidaat wanneer andere bedrijven ook interesse in jou hebben. Dit is inderdaad waarom je toch beter de waarheid kunt vertellen over de meerdere sollicitaties. Als een bedrijf je heel leuk vindt, bestaat de kans dat zij het keuzeproces versnellen om jou eerder aan de haak te slaan dan de competitie.

Hoe kun je jouw antwoord het best formuleren? Je kunt bijvoorbeeld zeggen: „Ik heb momenteel nog sollicitaties lopen bij twee andere bedrijven. Ze hebben binnen enkele weken een antwoord voor me.” Ben je bij andere bedrijven nog niet zo ver in het sollicitatieproces? Dan zeg je zoiets als: „Ja, ik ben actief aan het solliciteren voor andere kansen. Ik ben klaar voor de volgende stap.”

Een cruciaal onderdeel van je antwoord is vervolgens aangeven hoe graag je bij dit bedrijf wil werken. Zeg bijvoorbeeld iets als: „Ik heb meerdere sollicitaties tegelijk lopen, maar dit is de functie waar ik het meest in geïnteresseerd ben” of „Met alles wat ik nu gehoord heb tijdens het gesprek, ben ik erg enthousiast over dit bedrijf en deze kans”.

Of je wel of niet de bedrijven bij naam moet noemen, is helemaal jouw beslissing. Het hoeft niet. Maar als het bijvoorbeeld een grote naam is, kan dat je nog aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd: als jij twee compleet andere bedrijven noemt, kan de HR-manager zich gaan afvragen of het bedrijf wel een match is voor jou. Denk hier voor het gesprek dus even over na.

Moet je het zelf noemen als er niet naar wordt gevraagd?

We weten nu dat je eerlijk antwoord kunt geven op de vraag, omdat je dan een aantrekkelijke kandidaat bent. Dat roept misschien de vraag op of je het zelf ter sprake moet brengen als er niet direct om gevraagd wordt.

Dit kan zeker heel tactisch zijn. Zorg er wel voor dat je het subtiel doet. Roep het bijvoorbeeld niet opeens als je net hebt verteld wat je hobby’s zijn, maar vraag naar het verdere sollicitatieproces en breng het zo ter sprake.

Of je er nou naar wordt gevraagd of niet, vertellen dat je meerdere sollicitaties tegelijk hebt lopen en in trek bent bij andere bedrijven, kan er zomaar voor zorgen dat ze hun zoekproces versnellen en jij binnen mum van tijd een nieuwe baan hebt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.