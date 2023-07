Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drive-thru coffeeshop is van start: ‘Natuurlijk niet aanmoedigen tot gebruik achter het stuur’

Mocht het je zijn ontgaan: Hellevoetsluis heeft sinds kort een zogeheten drive-thru coffeeshop. Juist ja, het gaat er op dezelfde manier als bij de grote gele M: bestellen, doorrijden, betalen, aannemen, wegrijden. De één zal het prima vinden, zo’n drive-thru coffeeshop, de ander roept misschien ‘tjongejonge, moet dat nou?’ Voor de laatste: we hebben hier te maken met een serieuze aangelegenheid, een overheidsexperiment met staatswiet.

Metro zet, nu John & Co bijna twee maanden ‘draait’, enkele vragen en antwoorden over deze drive-thru coffeeshop in Hellevoetsluis op een rij.

Een drive-thru coffeeshop: hoe en waarom

Drive-thru’s, opeens waren er héél veel: hoe zat dat ook alweer?

Bekende drive-thru’s kennen we natuurlijk allemaal, maar toen corona de kop op stak, konden we opeens spreken van ‘als warme broodjes’. Ondernemers konden niet anders aangezien hun winkels gesloten waren, maar afhalen mocht wel. Op internet waren complete overzichtslijsten te lezen, tot ‘de 120 leukste drive-thru’s van dit moment’ aan toe. Je kon het zo gek niet bedenken, of je kon het wel afhalen. Ook een verkooppunt van wiet speelde daar op in (verderop meer), nadat het nieuws over op de op handen zijnde sluiting van coffeeshops tijdens de coronamaatregelen voor legendarisch lange rijen zorgde om nog maar snel het ‘nodige’ genot te kunnen scoren.

Maar een drive-thru coffeeshop, hoe zit dat precies?

De drive-thru coffeeshop John & Co heeft niets met de genoemde coronamaatregelen te maken, maar ontstond veel later. Eigenaar Nizar El Mahjoubi en zijn mensen wilden zich aansluiten bij het zogeheten Wietexperiment, een test van de overheid. Officieel het de ‘test’ Experiment Gesloten Coffeeshopketen (EGC). Gemeente Voorne aan Zee, waar Hellevoetsluis onder valt, is een pilaar van dat Wietexperiment. In Voorne aan Zee doen namelijk twee telers en één cannabis-afhaalpunt mee. Die laatste is uiteraard drive-thru coffeeshop John & Co, dat zo op een opvallende manier deelnemer is („één van de vaandeldragers”, vinden de Zuid-Hollanders zelf) en tegelijkertijd zo de verkeersoverlast in de betreffende Hellevoetsluizer wijk aanpakt. In Nederland doen tien wiettelers aan EGC mee.



Grip op de cannabisketen

Wat wil de overheid met het Wietexperiment?

Dit overheidsinitiatief is in het leven geroepen om grip te krijgen op de hele cannabisketen. John & Co legt het als volgt uit: „Coffeeshops in Nederland hebben decennialang onder het gedoogbeleid geopereerd. Dit houdt in dat een coffeeshop onder strenge voorwaarden gedoogd wordt om cannabis te verkopen, maar deze producten niet mag inkopen. Dit zorgt voor een onwenselijke situatie waarin de coffeeshop producten alleen kan inkopen bij niet-gecertificeerde telers. Dit wordt ook wel de ‘achterdeurproblematiek’ genoemd.”

Heeft Hellevoetsluis de eerste drive-thru coffeeshop?

Nee, dat niet. Wel de grootste en een goed georganiseerde (Nizar El Mahjoubi beloofde „zeker geen donker hol” en dat is het ook allesbehalve geworden). De eerste drive-thru coffeeshop ontstond in Venlo. Op die locatie kwamen onder meer zo veel Belgen en Duitsers af, dat besloten werd de toko maar weer te sluiten. In Zuidlaren (Drenthe) is er ook eentje – nog altijd – en die stamt uit het coronatijdperk. Deze locatie is eenvoudiger van opzet en maakt geen deel uit van het Wietexperiment van de overheid.

Ervaring met een drive-thru coffeeshop

Hoe is de ervaring met deze nieuwe ‘drive-thru’?

Metro is nog niet door deze drive-thru gereden, maar radiostation FunX wel. We varen even op online redacteur Farzaad van FunX, die publiceerde: „De drive-thru coffeeshop-experience bleek precies zoals ik verwacht had: het is logisch opgebouwd en het spreekt allemaal eigenlijk voor zich als je er doorheen rijdt. Hoewel het op voorhand misschien lastig voor te stellen is dat je je wiet kunt afhalen zoals je gewend bent bij een van de grote fastfoodketens, komt het proces in de praktijk nagenoeg overeen met hoe je het voor je ziet.”

Farzaad was blij verrast dat nog voor de bestelling om een legitimatie werd gevraagd. „Een belangrijk verschil met de drive-thru van de McDonald’s is dat ik bij de ingang van de afhaalstraat opgewacht werd door een medewerkster van de beveiliging. Hoewel er geen minimale leeftijd verbonden is aan het eten van een burger, is het bij een coffeeshop natuurlijk van belang dat geverifieerd wordt dat ik 18 jaar of ouder ben.”

Hoe zit het verder met de controle?

Drive-thru coffeeshow John & Co pretendeert overlast en onverantwoord gebruik te willen voorkomen. Daarom wordt alleen personeel met gespecialiseerde kennis van de verslavingsrisico’s van softdrugs ingezet. Medewerkers worden geacht verslaving te voorkomen, maar ook te herkennen. Zij worden daar speciaal voor opgeleid. ‘Nieuwe blowers’, maar ook bekende bezoekers, krijgen individueel advies.”

Is het toch niet een beetje gek?

Toch gek, automobilisten en wiet…

Nizar El Mahjoubi is tegenover Metro stellig en zijn antwoord is voor een coffeeshophouder logisch: „Nee, hoewel ik die gedachte wel begrijp. Veel coffeeshopbezoekers komen met de auto. Wij zijn een afhaalwinkel en men kan bij ons niet ter plekke consumeren. Wat dat betreft kunnen we het meer vergelijken met een apotheek, daarbij besteden wij zeer veel aandacht aan verkeersveiligheid en voorlichting.”

We zijn twee maanden na de start. Hebben automobilisten deze drive-thru coffeeshop inmiddels weten te vinden?

Nizar El Mahjoubi afsluitend: „Ja, sinds onze opening weten meer bezoekers ons te vinden. Het valt ons op dat mensen bij een eerste of tweede bezoek vaak nog even naar binnen lopen en wij ze daarna door de drive zien rijden.”