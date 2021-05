Einde aan wachten en onzekerheid; híer nodig je jezelf uit voor een sollicitatiegesprek

Solliciteren is vaak geen pretje. Je stuurt een e-mail of bericht via de website van een bedrijf waar je wil werken en vervolgens begint het lange wachten. Zouden ze me aannemen? Mag ik überhaupt op gesprek komen? Bij supermarktketen Dirk is dat verleden tijd.

Bij Dirk hoef je vanaf nu namelijk niet meer te wachten tot ze je een keer op gesprek vragen, maar nodig je jezelf gewoon uit. Je krijgt dus hoe dan ook een gesprek, ook als je misschien op papier niet direct de juiste kandidaat bent. Op die manier wacht je niet zinloos op een mail die misschien nooit komt én kun je je potentiële nieuwe werkgever proberen te overtuigen met een gesprek.

Nieuw wervingstraject Dirk

Voor het nieuwe wervingstraject van Dirk kan een sollicitant zich online aanmelden voor een tijdslot waarin je een eerste kennismakingsgesprek van 45 minuten plant. Met de nieuwe manier van werven hoopt Dirk nieuwe kandidaten te vinden voor allerlei functies binnen het bedrijf. Het bijzondere is ook dat tijdens het gesprek naar een functie wordt gekeken. Je solliciteert dus niet direct op één functie.

„Dirk is altijd op zoek naar mensen met de juiste mentaliteit. Niet per se naar de juiste papieren”, licht directeur Marcel Huizing toe. „De juiste instelling staat bij ons centraal, want we geloven dat je hiermee kan groeien naar wat je uiteindelijk wilt bereiken. Iets wat niet altijd blijkt uit een cv of motivatiebrief.”

‘Meer opties sollicitant’

Met deze manier van het werven van personeel is een afwijzing krijgen op basis van bijvoorbeeld een cv met een gat, of een motivatiebrief, als dat niet je sterkste kant is, verleden tijd. Zo krijg je bij Dirk altijd de mogelijkheid om je in een gesprek te bewijzen en nader te verklaren.

„Door de toevoeging van deze mogelijkheid in het wervingstraject geven we de kandidaten nog meer opties. Niet alleen om zichzelf te profileren, maar ook om op een laagdrempelige manier kennis te maken met Dirk. En natuurlijk kan je bij ons nog solliciteren met een goede motivatie en cv”, zegt Huizing.

Traineeships

Aan de actie doen tien Dirk-filialen mee in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Er zijn zo’n 80 vacatures om te vervullen en je kunt alles worden. Er zijn functies beschikbaar als Teamleider, Verkoopspecialist, Retail Manager of Afdelingsmanager. Ook kun je je aanmelden voor traineeships en MBO-3, MBO-4 en HBO-opleidingen in de supermarktbranche.