WHO: Lange werkdagen zijn dodelijk, thuiswerken versnelt trend

Lange werkdagen en overwerken: het zorgt voor honderdduizenden doden per jaar. Vooral beroertes en hartkwalen nemen dramatisch toe bij het maken overuren. Corona en thuiswerken stimuleren de cijfers alleen maar.

Dat blijkt uit onderzoek van de World Health Organization (WHO) en de International Labour Organization. Zij keken naar cijfers uit 2016 en concludeerden daaruit dat die cijfers een dramatische ontwikkeling hadden doorgemaakt sinds 2000. Zo overleden volgens de schattingen in 2016 wereldwijd 745.000 mensen aan de gevolgen van lange werkdagen en overwerken. Daarbij gaat het dan om de gevolgen van beroertes en hartziekten veroorzaakt door slechte doorbloeding.

