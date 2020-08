Zo vergroot je de tevredenheid van je werknemers

Als jij ondernemer of leidinggevende bent, kan de tevredenheid van je werknemers je bedrijf maken of breken.

Maar waar hangt dat nu eigenlijk allemaal vanaf?

Veiligheid

Een veilige werkomgeving zou de allerhoogste prioriteit moeten zijn in een bedrijf. Nog voordat je ervoor kunt zorgen dat een medewerker werkgeluk ervaart, moet eerst aan het basisprincipe van veiligheid worden voldaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschrijft dat op het Arboportaal als volgt: „Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring – vaak verplicht – verhogen de veiligheid.”

Maar hoe waarborg je de veiligheid nu eigenlijk op de juiste manier? Het is allereerst handig om een veiligheidsbeleid op te stellen, zodat je een helder inzicht krijgt van de te nemen stappen. De belangrijkste protocollen kun je het beste op een paar prominente plekken hangen, want zo’n veiligheidsbeleid kan nogal wat omvatten en daardoor lastig te onthouden zijn. Als leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie en zal je dus extra moeten letten op de maatregelen, zeker in deze periode. De coronacrisis brengt nog een rit aan bijkomende maatregelen met zich mee. Zie je soms door de bomen het bos niet meer? Het kan absoluut geen kwaad om veiligheidscursussen te volgen en spullen voor de veiligheid te scoren, ook omtrent de coronacrisis.

Werk-privébalans

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 65 procent van de millennials een gezonde werk-privébalans zeer belangrijk vindt. Deze balans heeft de afgelopen jaren door de opkomst van het Nieuwe Werken een flinke verandering doorgemaakt. De scheidingslijn tussen werk en privé wordt steeds dunner. Nog eventjes ’s avonds de laptop openklappen of in de trein het werkmail checken zijn geen uitzonderingen meer. Hoewel flexibel werken voor de meeste mensen een groot pluspunt is, zorgt het er wel voor dat de verantwoordelijkheid voor het bewaken van deze balans nu vooral bij je werknemer ligt. En de kans is groot dat ze dit best lastig vinden en ongemerkt te lang doorwerken. Hoewel het als werkgever wellicht voordelig is als er zoveel mogelijk werk wordt verzet, kan dit op de lange termijn nadelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out of ziekteverzuim. Probeer er als werkgever dan ook op te letten dat je werknemers een goede werk-privébalans niet uit het oog verliezen en geef zoveel mogelijk het juiste voorbeeld, door bijvoorbeeld ’s avonds geen mails te versturen.

Laat je waardering blijken

Het klinkt simpel, maar wordt nog vaak vergeten: laat je medewerkers weten dat je ze waardeert. Een simpel complimentje kan al een behoorlijk verschil maken. Maar waardering uit zich ook op andere manieren. Het organiseren van een borrel of een teamuitje laat bijvoorbeeld zien dat je niet alleen het werk zelf, maar ook een goede sfeer belangrijk vindt. En als collega’s het onderling met elkaar vinden, draagt dat met grote mate bij aan het werkgeluk. Als een team zich met elkaar verbonden voelt, zullen zij bovendien weer een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben.

Geef feedback

Niet alleen waardering is belangrijk, maar feedback in het algemeen draagt bij aan de tevredenheid. Natuurlijk is het belangrijk dat je het benoemt als iemand het goed doet, maar je mag je ook best richten op hoe iemand zijn of haar prestaties kan verbeteren – zolang je dit op een constructieve manier doet. Hoewel dit misschien niet altijd leuk is om te horen, kunnen je werknemers met je feedback aan de slag om zich te ontwikkelen en dat kan juist weer motiveren.

Luister naar je medewerkers

Het is belangrijk dat je werknemers zich gehoord voelen. Geef hen dus ook de ruimte om van hun kant feedback te geven en eventuele problemen of twijfels openlijk te bespreken. Probeer zoveel mogelijk om een open sfeer te creëren, waarbij iedereen zich veilig voelt om iets aan te kaarten. En doe er ook iets mee, tot zover dat mogelijk is althans.

Heb vertrouwen

Zeker als om het jouw eigen bedrijf gaat – dat je vanaf nul hebt opgebouwd – kan het soms moeilijk zijn om los te laten. Vertrouwen in je medewerkers hebben is echter niet alleen goed voor je eigen gemoedsrust, maar geeft hen ook een beter gevoel. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze tevreden zijn, maar stimuleert hen daarnaast om het beste uit zichzelf te halen.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

