Ongelukkig op werk? 3 tips om meer werkgeluk te vinden

Te veel mensen blijven hangen bij een baan waarbij ze niet gelukkig zijn of die ze zelfs actief haten. Dat is zonde: je spendeert zo’n groot deel van je leven op je werk, dat je het jezelf verschuldigd bent om op zoek te gaan naar meer werkgeluk. Ben jij ook ongelukkig op werk? In dit artikel behandelen we drie tips die je helpen meer werkgeluk te vinden.

En dat hoeft niet meteen te betekenen dat je halsoverkop je baan opzegt.

3 tips als je ongelukkig op werk bent

Op zoek gaan naar nieuwe kansen maakt je niet alleen gelukkiger, het heeft waarschijnlijk ook een positief effect op je prestaties. Dat brengt weer een soort domino-effect met zich mee, want op de lange termijn betekent dit ook dat je eerder promotie zal maken of een salarisverhoging zal krijgen.

Hoog tijd om niet langer te blijven klagen dus en om in actie te komen.

1. Zeg niet zomaar je baan op

Oké, je moet niet bij een baan blijven waar je ongelukkig op werk bent, maar toch is dit een belangrijke stap. Veel mensen onderschatten namelijk hoeveel invloed ze op hun baan en takenpakket hebben.

Allereerst is het belangrijk te achterhalen waarom je zo ongelukkig op werk bent. Is het omdat je niet met een collega kunt opschieten? Is jouw werkdruk te hoog? Ben je niet meer blij met je takenpakket? Of ben je klaar voor de volgende stap?

Als je het pijnpunt hebt vastgesteld, kun je namelijk kijken of dit bij je huidige bedrijf aangepakt kan worden. Ga het gesprek met je leidinggevende aan en kijk waar er mogelijkheden zijn. Een nieuwe baan vinden is niet altijd makkelijk, zeker niet tijdens een crisis. Als er een oplossing mogelijk is, is het waard om dit minstens te proberen!

2. Ga op zoek naar een nieuwe baan

Is er geen mogelijkheid om te blijven? Dat is ook oké. Maar in plaats van te blijven klagen over je baan, collega’s of baas is het nu tijd om ook echt in actie te komen. In de vorige stap ben je er al achtergekomen waarom je ongelukkig bent op werk, dus dat helpt je als het goed is bij het maken van een betere keuze bij een nieuwe baan.

Update je cv en je LinkedIn-profiel en kijk actief op vacaturewebsites. Op LinkedIn kun je aangeven dat je op zoek bent naar werk. Geen zorgen als je geen oude schoenen weg wil doen als je nog geen nieuwe hebt: je kunt hierbij aangeven dat alleen recruiters dit mogen zien.

3. Wees voorzichtig met wat je zegt en tegen wie

Tijdens sollicitatiegesprekken zal je vaak gevraagd worden waarom je weg wilt bij je huidige baan. De reden kennen we, je bent ongelukkig op werk of je kunt bijvoorbeeld niet met je baas of collega’s door één deur. Maar dit hoef je niet aan je nieuwe potentiële werkgever te verkondigen. Laat je nooit negatief uit over je huidige baan, want dit laat geen goede indruk achter.

Als je tijdens een sollicitatiegesprek klaagt over je huidige baan zal de interviewer bang zijn dat jij later hetzelfde zal doen over het bedrijf waar je nu aan tafel zit. Antwoord daarom dat je toe bent aan een nieuwe uitdaging of dat je niet meer op je plek zat.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.