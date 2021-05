Leegloop brandweer dreigt: wie wil straks nog een brand blussen?

Veel vrijwilligers van de brandweer dreigen te stoppen. Dit als de voorgenomen hervorming van het brandweerstelsel doorgaat. Het gaat om 15 procent van de brandweervrijwilligers.

Dat blijkt uit documenten van het Veiligheidsberaad die in handen zijn van de NOS.

Leegloop brandweer serieuze zaak

Een dergelijke leegloop bij de brandweer kan grote consequenties hebben voor de veiligheid, want de Nederlandse brandweer bestaat voor maar liefst 80 procent uit vrijwilligers. Die komen niet alleen bij een brand in actie, maar bijvoorbeeld ook na een flinke storm.

Vooral in regio’s als Zeeland, die volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, zullen de gevolgen van minder vrijwilligers erg zichtbaar zijn. „Dan is daar eigenlijk helemaal geen brandweerzorg meer”, zegt Tijs van Lieshout, voorzitter van Brandweer Nederland. In stedelijk gebied, waar met name beroepskrachten werken, zal de brandweer volgens Van Lieshout iets later komen.

Vrijwilligers doen hetzelfde als beroepscollega’s

Doorn in het oog van de vrijwilligers zijn de voorgenomen hervormingen bij de brandweer. Het Veiligheidsberaad werkte jarenlang aan het plan, omdat het huidige stelsel in strijd is met de Europese regels. Veel brandweervrijwilligers doen precies hetzelfde werk en zijn precies hetzelfde opgeleid als hun beroepscollega’s. Europees recht stelt dat gelijk werk, gelijk beloond moet worden. Vrijwilligers zouden dus eigenlijk als beroepsbrandweer moeten worden aangemerkt.



Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil de vrijwilligers graag behouden. Hij vindt het echter ook „van het grootste belang” dat de brandweer aan de regels voldoet. Dat schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Werven vrijwilligers brandweer lastig

De brandweer worstelt al jaren met het werven van voldoende vrijwilligers. En dat terwijl veel kinderen toch vaak zeggen ‘brandweerman te willen worden’. Die gedachte verandert blijkbaar met de jaren. „Als 15 procent stopt, zal het lastig zijn om hen te vervangen”, zegt Van Lieshout. Het werven en trainen van nieuwe vrijwilligers duurt volgens zijn organisatie lang en is bovendien kostbaar.

De voorzitter van de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers, Marcel Dokter, is tegenover de NOS stellig: „Vrijwilligers willen geen tweederangs brandweer zijn.”