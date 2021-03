België geschokt door moord in Beveren, was het ‘extreme homohaat’?

Afgelopen weekend werd een man om het leven gebracht in het Vlaamse Beveren. Is dit het eerste geval van gaybashing in Vlaanderen? Op social media reageren mensen op allerlei manieren op de vermeende ‘extreme homohaat’.



De mogelijke haatmoord op een Vlaamse homoseksuele man maakt veel los in de Belgische politiek. Premier Alexander De Croo is „zwaar geschokt”.

‘Extreme homohaat’

David P. werd zaterdag dood gevonden in een park in Beveren. De veertiger was neergestoken en op andere manieren zwaar toegetakeld. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft meerdere minderjarige verdachten opgepakt en onderzoekt of zij de man met een date-afspraak in de val hebben gelokt omdat zij hem uit homohaat wat wilden aandoen.

Op sociale media stapelen boosheid en ontreddering zich op. Premier De Croo spreekt van „extreme homohaat in Beveren” en noemt die „echt verschrikkelijk. Laat één ding duidelijk zijn: we zullen in ons land dit geweld nooit aanvaarden”.



Minstens drie jongens zouden via een datingapp met de man hebben afgesproken in het park, berichten Belgische media naar aanleiding van bronnen rond het onderzoek. Ze zouden een vals profiel hebben gebruikt om hem daarheen te lokken.

Gaybashing

De dood van het slachtoffer zou het eerste geval van ‘gaybashing’ in Vlaanderen zijn, maar het parket onderzoekt nog alle mogelijke sporen. „De ware toedracht van de feiten wordt onderzocht. Alle pistes liggen momenteel nog open”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Het is dus nog niet zeker of het om een homohaatmoord gaat, wat eerder wel zo werd gebracht. „Nu geven ze er weer een andere draai aan”, reageert iemand met boze emoji’s. Een ander schrijft treffend: „De doofpot staat klaar.”



Moord Beveren: homohaat als motief niet bevestigd https://t.co/2T0tVA2mIi Nu geven ze er weer andere draai aan 😠😠😠😠 — pirard carla (@Mathiaskristof) March 8, 2021



De doofpot staat klaar.

Enkele verdachten opgepakt voor moord op man in Beveren, parket kan homohaat als motief voorlopig niet bevestigen – Enkele verdachten opgepakt voor moord op man in Beveren, parket kan homohaat als motief voorlopig niet bevestigenhttps://t.co/6t2Ntrn52z — De opiniemaker (@Deopiniemaker) March 8, 2021

Sociale media

De stilte vanuit Beveren wordt door sommigen als ergerlijk ervaren. „Ik hoop dat het gemeentebestuur druk bezig is met het plannen van hun hoogstpersoonlijke regenboogzebrapad om toekomstige uitspattingen van homohaat te voorkomen. misschien verklaart dat hun stilte?”



ik hoop dat het gemeentebestuur van beveren druk bezig is met het plannen van hun hoogstpersoonlijke regenboogzebrapad om toekomstige uitspattingen van homohaat te voorkomen. misschien verklaart dat hun stilte? — raf (@mirafuleus) March 8, 2021

Anderen zijn vooral benieuwd naar de daders en hun achtergrond, net zoals bij de moord in Arnhem, en weer anderen naar de strafmaat.



Ben ik de enige die benieuwd is naar de (etnisch/culturele) achtergrond van de daders van de moord in Beveren? #gaybashing #homohaat — Bert Deckers (@bert_deckers) March 8, 2021



