Blijheid om statiegeld op blikjes, maar ook al heel wat gedoe

Statiegeld op blikjes wordt op 31 december 2022 ingevoerd. „#Yeswecan!”, juichen de Statiegeldalliantie en de Consument. „Ho ho, niet al die blikje bij ons inleveren hoor”, ziet de supermarktbranche de toekomst wat minder rooskleurig tegemoet.

Er komt vanaf eind volgend jaar dus statiegeld op blikjes. Dat schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het statiegeldbedrag per blikje wordt minimaal 15 cent. De maatregel gaat in op 31 december 2022. Het kabinet komt ermee omdat er nog steeds te veel blik als zwerfafval in het milieu belandt.

Statiegeld voor alle blikjes

Statiegeld gaat gelden voor alle soorten drankblikjes, zoals voor bier of frisdrank. Waar men deze moet inleveren, wordt nog verder uitgewerkt. Wel is al zeker dat horeca en kleine verkooppunten niet worden verplicht om blikjes in te nemen.

De ingangsdatum is volgens Van Veldhoven „realistisch en haalbaar”. Wel noemt ze het opzetten van een speciaal statiegeldsysteem voor blik „een majeure operatie”. Producenten zijn verantwoordelijk voor het opzetten hiervan en dragen ook de kosten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoera! 🙌 Ook wij zijn blij dat er nu eindelijk statiegeld op blikjes gaat komen. #StatiegeldYesWeCan! 👇 https://t.co/yme1CnugWz — Consumentenbond (@Consumentenbond) February 3, 2021

Juichen om statiegeld op blikjes

Niet alleen de Consumentenbond is dolbij met statiegeld op blikjes. Dat geldt al helemaal voor de Statiegeldalliantie, dat een campagne Yes We Can in het leven riep. De Statiegeldalliantie bestaat uit meer dan elfhonderd gemeenten, organisaties en bedrijven die zich samen uitspraken voor statiegeld op blik in Nederland en België.

„Het kabinet antwoordt hiermee positief op onze vraag. Door statiegeld zal het aantal plastic flessen en blikjes op straat heel sterk verminderen. Nederland wordt eindelijk zichtbaar schoner. Wij feliciteren staatssecretaris Stientje van Veldhoven van harte”, meldde de Statiegeldalliantie vanmiddag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yes! 🎉

✅ 1 juni 2021: alleen reclame in de bus met ja-ja sticker

✅ 1 juli 2021: statiegeld op plastic flesjes

✅ 31 december 2022: statiegeld op blikjes — Marieke Alberts (@AlbertsMarieke) February 3, 2021

Zwerfafval moest 70 procent afnemen

Met het bedrijfsleven was afgesproken dat de maatregel over statiegeld van tafel zou gaan als het aantal blikjes in het zwerfafval met minstens 70 procent zou afnemen dit jaar. Maar vorig jaar nam het aantal juist toe met 27 procent en Van Veldhoven ziet nu geen concrete acties waardoor het zou dalen. Het doel is volgens haar onhaalbaar geworden en statiegeld daarmee onvermijdelijk.

Het kabinet is weliswaar demissionair, maar vorig jaar oktober werd de nodige wetgeving hiervoor al klaargelegd. Ook is het onderwerp niet ‘controversieel’ verklaard in de Tweede Kamer. Dat zou anders inhouden dat het kabinet er geen beslissingen over kan nemen. Eerder nam de Kamer al een motie aan voor statiegeld op blikjes. De VVD, PVV en FVD waren hier geen voorstander van.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#statiegeld op #blikjes? Donders dan kan ik dus voor dik €180 euro in de maand erbij verdienen (woon bij een school) — Sander_lassche (@Sanderl91) February 3, 2021

Supermarkten niet blij met statiegeld op blikjes

Supermarkten willen niet dat Nederlanders straks al hun gebruikte blikjes bij hen komen inleveren, als er over een kleine twee jaar statiegeld op komt. Supermarktkoepel CBL dringt daarom aan op een statiegeldsysteem buiten de winkel. Zo niet, dan verwacht CBL een mega-operatie. „Die is niet van de ene op de andere dag geregeld.”

Ongeveer de helft van de blikjes in Nederland wordt ook helemaal niet in de supermarkt verkocht, stelt de brancheorganisatie. Andere grote blikjesverkopers zijn bijvoorbeeld tankstations, snackbars, sportverenigingen en bedrijfsrestaurants.

2 miljard blikjes per jaar

In Nederland gaan per jaar 2 miljard blikjes over de toonbank, 150 miljoen daarvan belanden in het milieu. Vanaf 1 juli dit jaar komt er al statiegeld op kleine plastic flesjes. Op alle flesjes kleiner dan 1 liter wordt dan ook 15 cent extra geheven, die klanten terugkrijgen als ze het flesje inleveren.