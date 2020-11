Universiteit laat vrijwilligers scripties nakijken: ‘Is dit een grap?’

De Leidse rechtenfaculteit vraagt oud-collega’s en emeriti om als vrijwilliger te helpen bij het nakijken van bachelorscripties. De rector van de universiteit noemt het „geweldig”, maar er klinken ook heel andere geluiden.

Door de coronacrisis tellen de universiteiten dit studiejaar meer eerstejaarsstudenten dan andere jaren. Het is zelfs zo druk dat de Leidse rechtenfaculteit wel heel erg out-of-the-box gaat: het werven van vrijwilligers om (bachelor-)scripties na te kijken.



De AOb vindt de wervingsactie van de Universiteit Leiden stuitend. Het wetenschappelijk onderwijs kent geen lerarentekort. Er is niet genoeg geld, dat ook niet goed wordt besteed: https://t.co/1L9Y3SGjtg — AOb (@AObtweets) November 16, 2020

‘Uitzonderlijk’

Als emeriti hoogleraren en oud-collega’s tijdelijk willen bijspringen, blijft er voor de echte docenten meer tijd over om met name de eerstejaars goed te begeleiden, is het idee. Hoogleraar civiel recht Willem van Boom opperde het idee en het was „meteen raak” bij rector Carel Stolker, die toezegde te gaan helpen, zodra hij rector-af is. „Geweldig initiatief”, zegt hij erover. „1400 tentamens of scripties nakijken is geen uitzondering. Ik roep daarom al mijn gepensioneerde collega’s en alumni op om te komen helpen #wijhelpenmee.”



GEWELDIG initiatief van @LeidenLaw! 🎓#Werkdruk daar is kolossaal: 1400 tentamens of scripties nakijken is geen uitzondering. Vooral de jonge docenten raken in de knel.

Ik roep daarom — unibreed — al mijn gepensioneerde collega’s en alumni op om te komen helpen! #wijhelpenmee https://t.co/XVD6tJUE7K — Carel Stolker 😷 (@CarelStolker) November 14, 2020

Het idee kreeg meteen bijval van de Maastrichtse rector Rianne Letschert. „Goed idee! Bij ons hebben emeriti zich ook gemeld om te willen helpen. Fijn!!”



Ik schrik hier héél erg van eerlijk gezegd. Scripties nakijken is een kerntaak. Dat moeten we toch gewoon met betaalde staf kunnen doen. — Saskia Bonjour (@SaskiaBonjour) November 14, 2020

Maar zoals vaker bij nieuwe ideeën, valt het bij anderen helemaal verkeerd. „Ik schrik hier heel erg van. Scripties nakijken is een kerntaak. Dat moeten we toch met een betaalde staf kunnen doen”, schrijft universitair docent Saskia Bonjour.



Die kant moeten echt niet op @Rianneletschert. Dit werk is een kerntaak van de universiteit. En echt werk moet echt worden betaald! https://t.co/ZFmRjWDeGZ — rens bod (@rensbod) November 14, 2020

Vrijwillig

„Vragen jullie die alumni en oud/-collega’s om dat als vrijwilligerswerk (dus onbetaald) te doen?”, vragen mensen zich ook af, waarna Stolker met ‘Ja!’ antwoordt. Wat weer op een ‘Absurd’ kan rekenen, en: „Is dit een grap? Waarom zou je het systeem zo inrichten dat je er onbetaalde vrijwilligers voor nodig hebt? Overigens mogen volgens mij externen helemaal geen cijfers geven, laat staan voor scripties.”

Absurd — Matthijs Wolters (@MatthijsWolters) November 14, 2020

Het nakijken van scripties is „structureel werk” en het stuit AOb-hoofdbestuurder Marijtje Jongsma dan ook tegen de borst, schrijft AOb. „Er is in het wetenschappelijk onderwijs geen sprake van een lerarentekort. Wel is er een hoge werkdruk en structureel overwerk door een tekort aan middelen voor docenten. Met dit vrijwilligerswerk laat je een onbevoegde onderwijswerk doen, terwijl jong talent niet aan de bak komt, of slechts op kortdurende tijdelijke aanstellingen.”

‘Geen oplossing’

Voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU noemt het werven van vrijwilligers „absoluut geen oplossing” en wil vooral dat de overheid meer geld uittrekt voor de universiteiten.

Dat er veel te doen was over zijn enthousiaste reactie, beaamde rector Carel Boon in een volgend bericht. „In minder dan 24 uur kwam van alles voorbij, van steun tot chagrijn. We blijven gelukkig een argumentatiegemeenschap.” Hij publiceert er een document bij waarin hij onder meer toelicht dat het „geen structurele oplossing voor de werkdruk” is en „de kwaliteit van het nakijken wordt gehandhaafd.” Het regent weer reacties.



Het chagrijn blijft. Een bestuurder moet niet 'blij' zijn als er op zo'n manier gelapt moet worden. Onbezoldigde vrijwilligers moeten niet zoiets gevoeligs doen als correctiewerk. Ze zijn niet aanspreekbaar op fouten, laksheid, enz. — Marc van Oostendorp (@fonolog) November 15, 2020



Waar ik inmiddels chagrijnig van word is dat personen die voor normale werkcondities pleiten, die dit idee los van ergens solidair vooral tragisch vinden, als chagrijnig worden gekarakteriseerd. — Fleur Jongepier (@fleurjongepier) November 15, 2020

Vloedgolf

Het is overigens niet zo vreemd dat uitgerekend een rechtenfaculteit te weinig docenten telt om een vloedgolf van eerstejaars op te vangen. Van oudsher tellen de rechtenfaculteiten weinig docenten. In Leiden is er 1 docent op 35 studenten, bleek in 2018 bij een visitatie door onderwijskeurmeester NVAO, en slechts de helft van de docenten is gepromoveerd. Met de grote toestroom van nieuwe studenten zal de verhouding dit jaar nog schever zijn geworden.

Landelijk was de staf-studentratio afgelopen jaar 1 docent op 19,7 studenten, staat op de website van universiteitenvereniging VSNU.