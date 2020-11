Supers willen rond kerst af van ouderenuurtjes en zet alcoholklok maar even stil

December is niet alleen de beste maand voor iedereen die van kerstbomen houdt, maar ook voor supermarkten. De karretjes worden tot de rand gevuld met kerstbanket en de feestinkopen kunnen nog tot op het laatste moment worden gedaan. Dat is dit jaar ook de bedoeling, als het aan de supermarkten ligt. Zoveel mogelijk uren open dus, en zet die alcoholklok maar even stil.

Supermarkten willen in de drukke dagen voor kerst af van de verplichte ouderenuurtjes en het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken na 20.00 uur. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zorgen die coronamaatregelen van het kabinet ervoor dat het op andere uren op de dag een stuk drukker is in de winkels. En dat kan de branche in de drukste periode van het jaar niet gebruiken.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Mijn dochter heeft een geniaal plan. Laten we, om kerstdrukte te voorkomen, dit komend weekend allemaal onze kerstinkopen doen #genialedochter — Wendelien Hoedemaker (@hoedewijsheid) November 11, 2020

Hoge bezoekersaantallen

Supermarkten en foodservicegroothandels hebben in december altijd hoge bezoekersaantallen door de feestdagen. Dit jaar wordt het vanwege de virusuitbraak een extra grote uitdaging om het winkelen zo veilig mogelijk te laten gebeuren. De supers willen hun bezoekersaantallen daarom liever zoveel mogelijk spreiden over de uren van de dag en de week. Ze verzekeren dat de zorg voor ouderen en kwetsbaren hierbij niet uit het oog verloren zal raken.

Supermarken open

Het CBL doet daarin de dringende oproep om de gehele maand december de opening van supermarkten op zondag toe te staan, conform de openingstijden die tijdens weekdagen gelden. De alcoholklok moet rondom kerst stil worden gezet – dus wel alcoholverkoop na acht uur ’s avonds -.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Dat gezeur over geen alcoholverkoop meer na 8 u. In Schotland zijn supermarkten tot 02.00 uur open maar na 22.00 uur kun je geen alcohol meer kopen. Je mag het wel afrekenen voor 22.00 uur en dan verder je andere inkopen doen. #alcoholklok #alcoholverbod pic.twitter.com/B6M6uKO0Kk — Stefan ❤ I got no back up plan, it's only you ❤ (@StefanTetelepta) October 14, 2020

Ook worden alle gemeenten verzocht de zogeheten venstertijden voor laden en lossen van supermarkten te verruimen. Dan kunnen de supers ook ’s nachts bevoorraad worden. Dat zou ervoor moeten zorgen dat klanten niet voor lege schappen komen te staan en dat vulploegmedewerkers en klanten elkaar zo min mogelijk treffen.

Voor klanten blijft de oproep gelden: kom alleen, houd afstand en doe je boodschappen efficiënt met een lijstje. Het CBL wijst mensen er ook op dat het verstandig is om alvast na te denken over het kerstdiner: langer houdbare producten kunnen bijvoorbeeld al eerder ingekocht worden. „Samen kunnen wij er een verantwoorde feestmaand van maken.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.