#173 ‘Je bent verliefd op die Joris, hè?!’

Maud wordt op verrassingsweekend meegenomen door Tommy. Hartstikke lief natuurlijk, maar ze is tijdens hun break met Joris naar bed geweest en zit eigenlijk steeds met hem in haar hoofd. Tijdens het weekend weet ze niet hoe ze zich moet gedragen en tot overmaat van ramp pakt Tommy net haar telefoon als ze een Instagram-bericht van Kai én twee gemiste oproepen van Joris heeft gehad. „Wtf, Maud?! Waar ben je mee bezig?!”

Ik kijk Tommy verschrikt aan en kan alleen maar „Eh…” zeggen. Dat stond niet in de antwoorden die Tommy ook maar enigszins voldoende antwoord op zijn vraag geeft, dat had ik zelf ook wel door, maar ik weet gewoon niet wat ik verder nog moet zeggen. Ondertussen is Tommy zijn vragende ‘wtf-blik’ veranderd in een boos gezicht. „Ik vroeg je iets?!” schreeuwt hij opeens keihard. Zijn blik is nu dreigend.

Alle spullen bij elkaar

„Tommy… Ehm. Ik probeer je eigenlijk al een tijdje iets te vertellen”, stamel ik. Voordat ik verder kan gaan staat Tommy op en begint als een gek al zijn spullen bij elkaar te rapen. „Je bent verliefd op die Joris, hè. En Kai? Wat is dat?! Heb je de afgelopen weken gewoon als een slettebak rond lopen neuken, of wat heb je gedaan?!” Woest smijt hij zijn kleding in zijn weekendtas en begint ook het eten van de roomservice en de lege glazen en flessen bij elkaar te rapen.

„Nee, zo simpel is het niet. Ik weet niet wat Kai van mij moet. Met hem is niks gebeurd in de tussentijd, dat zweer ik! Maar met Joris…”

Ik blijf stil. Tommy staat stil en kijkt me aan. Ik weet niet of ik het durf te zeggen, want ik zie in zijn ogen dat zodra ik het woord seks noem, hij volledig door het lint zou gaan. „Met Joris heb ik gezoend”, zeg ik dan, bang voor de reactie als ik vertel dat het eigenlijk veel erger is dan dat. Ik zie dat Tommy’s ogen zich vullen met tranen. Nee alsjeblieft, niet nu gaan huilen… Het is toch al erg genoeg dit. Ik zie Tommy veranderen van een boze man in een jongetje dat in een klap gebroken is. „Ben je verliefd op hem?” stamelt hij dan.

„Pff, ik weet het niet. Ik weet alleen dat jij de afgelopen periode gewoon echt niet leuk tegen mij deed en… er is wel iets tussen ons. Op een feestje hebben we gezoend. Maar nu ik zo met jou ben hier… Ik weet het niet Tommy. Ik voel voor jullie allebei iets. Ik kan niet kiezen!”

Tijd om na te denken

Het lijkt hem niet echt een beter gevoel te geven. Logisch ook; maar ja. Het ligt wel het meest dichtbij de waarheid en nu ik gezien heb wat dit met hem doet, weet ik helemaal zeker dat hij nooit te weten mag komen dat ik nog veel meer gedaan heb met Joris. Stug gaat Tommy door met het bij elkaar rapen van zijn spullen. Als hij alles heeft, doet hij zijn schoenen en jas aan en loopt hij naar me toe. Zachtjes geeft hij me een kus op mijn voorhoofd. „Ik moet je misschien ook echt de tijd geven erover na te denken Maudje…”, mompelt hij en terwijl ik zie dat er een traan over zijn wang biggelt, draait hij zich om en loopt hij de hotelkamer uit, terwijl ik in badjas achterblijf op bed. Stomverbaasd en geen idee wat ik moet doen.

Als ik ben bekomen van het heftige gesprek, besluit ik om Joris terug te bellen. „Hey lieve Maud, wat ben je aan het doen?! Ik moest aan je denken en ik heb niks te doen vandaag.” Ik kijk om me heen. Nu ik hier toch op die hotelkamer in mijn eentje ben… Zal ik…?

‘Nee Maud, dat kun je echt niet doen!’ zeurt het engeltje in mijn hoofd, terwijl het duiveltje blijft prikken met enorme kriebels in mijn buik zodra ik de stem van Joris hoor. Dan hak ik de knoop door. „Nou, heel grappig: ik heb een weekendje voor mezelf genomen in een hotel. Heb je heel toevallig zin om ook langs te komen?”

