Financiële zorgen: corona zorgt voor heel veel piekeraars

Woelen, steeds weer wakker liggend draaien in je bed of door het raam voor je uit staren: corona zorgt voor heel wat gepieker onder de Nederlandse bevolking.

Meer rust in onze agenda omdat er bijna niets te doen is, betekent niet automatisch meer rust in ons hoofd. Door de uitbraak van het coronavirus heeft een derde van de Nederlanders minder mentale rust, omdat we ons vaker zorgen maken. Dat blijkt uit onderzoek van de bank SNS, uitgevoerd door Miles Research, onder ruim 2500 mensen van 18 jaar en ouder.

Door corona piekeren over financiën en gezondheid

Vooral ‘s nachts piekeren we over de gezondheid van onze naasten (64 procent), onze eigen gezondheid (48 procent) en de impact van de pandemie op onze financiën (20 procent). Mensen die zich zorgen maken over hun financiën, piekeren vooral over of zij hun baan wel kunnen behouden (71 procent).

De wereld staat ook werkelijk een beetje stil in deze tijd, zo komt uit het onderzoek, want we voelen geen ruimte om grote veranderingen aan te brengen in ons leven. Ruim een derde van de Nederlanders (36 procent) stelt het wisselen van baan of het kopen van een huis in deze bizarre tijd liever uit.

Liever niet naar bed

Op werkdagen (51 procent) piekeren we meer dan in het weekend (10 procent). De populairste plaatsen om

dit te doen zijn in bed en op de bank. In bed ligt bijna de helft van de Nederlanders wel eens wakker, omdat ze aan het malen zijn. Op dit moment is het zo dat één op de tien Nederlanders soms liever niet naar bed gaat uit angst om te piekeren.

Sparren in tijden van corona

„De cijfers uit het onderzoek komen overeen met onze praktijkervaring”, vertelt Marieke Commandeur, Hoofd Expertise Centrum Financiële Weerbaarheid. „Wij merken in het contact dat klanten meer vragen hebben en vaker zorgen delen dan voorheen. Het helpt dan om met een financieel adviseur te sparren​. Dat kan telefonisch, maar voor de nachtelijke piekeraars is er ook een oplossing: de Eén-tweetje app. Je laat ‘s nachts jouw vraag achter, en als je ‘s ochtends wakker wordt is er meteen iemand die met jouw vraag aan de slag gaat.”

Mentale rust komt met de jaren

Er komt ook goed nieuws uit het onderzoek: 30 procent van de Nederlanders piekert nooit. En voor de Nederlanders die helaas tot die andere 70 procent behoren, er is hoop voor de toekomst. Mentale rust schijnt namelijk met de jaren te komen. Waar 82 procent van de Nederlanders onder de 35 jaar piekert, is dat bij 55-plussers nog maar de helft (41 procent).

Lees ook: 3 tips voor introverten om een boost in hun carrière te krijgen