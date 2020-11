In Nederland zijn de afgelopen jaren de namen van een aantal producten aangepast, omdat ze aanstootgevend en racistisch zouden zijn. Nestlé Australia (Allen’s) heeft vandaag de nieuwe namen bekendgemaakt van twee populaire lolly’s. De oude namen werden door mensen als „racistisch” beschouwd, al is een van de nieuwe namen nu hetzelfde als die van een serie-kindermoordenaar.

De ‘Red Skins’ (roodhuiden), een lolly met frambozensmaak, wordt omgedoopt tot ‘Red Ripper’. De naam Redskins verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt beschouwd als kwetsend.

Al werpt de vraag zich meteen op of ‘Red Ripper’ nou zo’n geschikte naam is. „Misschien hadden ze beter wat meer gedegen onderzoek kunnen doen”, waarna iemand verwijst naar een seriemoordenaar uit het Oostblok die 52 kinderen en vrouwen vermoordde en de bijnaam ‘Red Ripper’ had.

Het is overigens niet de eerste Red Skins die van naam verandert. De Washington Redskins bestaan al een paar maanden niet meer, nadat mensen de naam en ook het logo als kwetsend ervoeren. Vanaf 23 juli heeft de American Footballclub Washington Football Team.

De ‘Chicos’, de lolly’s met chocoladesmaak, krijgen de naam ‘Cheekies’, omdat chico Spaans is voor „klein kind” en als racistisch beschouwd zou kunnen worden, aldus Nestlé. „We hopen dat de Australiërs de evolutie zullen ondersteunen. Aan de smaak verandert niets”, zegt Chris O’Donnell van Nestlé over de naamswijziging.

Niet iedereen snapt de ophef erover. „Wordt dit het volgende slachtoffer?”, vraagt iemand zich hardop af bij een foto van kattenvoer ‘black cats’.

„Gaan we straks ook Milkos veranderen omdat we de lactose-intoleranten beledigen?”

