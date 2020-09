5 tips voor als je gepest wordt op het werk

Collega’s kies je niet zelf, die komen gratis bij de baan. Het zou dus heel goed kunnen dat je geen klik met ze voelt of niet met ze door één deur kan. Een kwart van de Nederlandse werkenden heeft zelfs weleens te maken gehad met pesten op het werk, blijkt uit onderzoek van het CNV. En dat terwijl collega’s een belangrijk onderdeel zijn van iemands werkgeluk.

Wat kun jij doen als je niet goed kan opschieten met je collega’s of soms zelfs pesterijen moet verduren?

Collega’s onderdeel van je werkgeluk

Verschillende factoren bepalen samen je werkgeluk, maar je collega’s zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het zijn toch mensen met wie je zo’n acht uur per dag moet samenwerken. Als je geen klik met ze voelt, of erger nog, niet met ze door een deur kan, dan heeft dat een grote impact op hoe jij over je werk denkt.

Uit onderzoek in opdracht van vakbond CNV uitgevoerd door Maurice de Hond, zegt 26 procent van de 2500 ondervraagden weleens te maken hebben gehad met pesten op het werk. Dit zijn pesterijen als treiteren, roddelen, uitlachen, buiten sluiten of ander vervelend gedrag.

5 tips bij pesten op het werk

Wat kun je doen als een collega je expres blijft negeren, nare opmerkingen blijft maken of jou voor schut zet?

Bereid je voor

Allereerst is het belangrijk om te onthouden dat de pester zijn gedrag moet veranderen, niet jij. Maar dat betekent niet dat je niet voor jezelf moet opkomen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Bereid je daarom goed voor en bedenk van tevoren reacties op opmerkingen die je bijvoorbeeld vaak krijgt. Voor je zien hoe het gesprek vervolgens gaat, helpt je misschien meer zelfvertrouwen te geven om de volgende keer voor jezelf op te komen.

Leg de feiten vast

Houd een notitieboekje bij waarin je de pesterijen opschrijft, met de datum erbij. Voor werkgevers is het soms lastig in te grijpen als er geen bewijs is. Maak bijvoorbeeld ook screenshots als een collega niet op je Slackjes of e-mails reageert.

Ga het gesprek aan

Nog zo’n tip die makkelijker gezegd dan gedaan is, maar de volgende stap is om de pester echt te confronteren. Dat gaat een ongemakkelijk gesprek worden, maar dat is ook de bedoeling. Doe dit niet op de werkvloer terwijl je andere collega’s toekijken, maar neem de pester later even apart als je wat bent afgekoeld. Zeg dan iets als: “Je maakte laatst een vervelende opmerking over me en ik weet niet zo goed wat ik daarmee aanmoet.”

Probeer je emoties niet het gesprek te laten overnemen. Houd je rustig, zodat jíj de controle over het gesprek behoudt.

Zoek hulp

Pesten is niet oké en daarom is het niet meer dan logisch dat je naar je leidinggevende stapt. Neemt hij of zij je niet serieus? Ga dan naar een andere manager, een HR-medewerker, de bedrijfsarts of zoek steun bij andere collega’s.

Kom je er echt niet uit met je leidinggevende of de bedrijfsarts? Dan kun je terecht bij een aantal externe organisaties zoals het Juridisch Loket, de Inspectie SZW of bij het College voor de Rechten van de Mens. Als je lid bent van een vakbond kun je ook vaak gebruik maken van een rechtskundige dienst. Blijf er in ieder geval niet mee lopen, want je hebt recht op een veilige werkplek.

Een andere baan zoeken

Dit is echt een laatste redmiddel, maar als je leidinggevende je bijvoorbeeld niet serieus neemt over het pesten op het werk, is het goed om jezelf af te vragen of je wel voor dit bedrijf wil werken. Natuurlijk is het niet zeker dat je meteen een andere baan vindt, maar vaak kan de keuze om naar een andere baan te zoeken al veel doen voor je gemoedstoestand.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

