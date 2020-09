Netflix betaalt fortuin voor geheime lockdown-film met Tenet-ster

Netflix heeft de strijd gewonnen om de geheime lockdown-film Malcom & Marie, met John David Washington (Tenet) en Zendaya (Far From Home) in de hoofdrol. Daarvoor zijn miljoenen betaald.

Door de huidige pandemie lag Hollywood maandenlang volledig stil. Studio’s sloten hun deuren, opnames werden gestaakt. Sommige acteurs gebruikten die tijd om uit te rusten, anderen schreven een boek. Tenet-ster John David Washington en Zendaya besloten het anders aan te pakken. Ze schreven samen met Sam Levinson een geheime lockdown-film. Zendaya zou eigenlijk met Levinson aan een nieuw seizoen voor de HBO-hitserie Euphoria beginnen, maar die opnames gingen logischerwijs niet door.

Geheime lockdown-film

Levinson besloot niet stil te gaan zitten en zette een kleinschalig project op. Hij schakelde Zendaya meteen in, en wist later ook John David Washington over te halen. De regisseur kroop zelf met zijn vrouw achter de camera, zodat de hele film veilig kon worden opgenomen, geheel coronaproof.

Extra handig: zijn vrouw is in het dagelijkse leven zelf producent.

Malcolm & Marie

Het resultaat is de film genaamd Malcom & Marie, die gaat over een stel dat net een filmpremière heeft bezocht. Onderweg naar huis babbelen ze over van alles en nog wat, tot ze aan de praat raken over hun voormalige partners. Een gesprek dat luchtig begint, maar al snel serieuzer en daarmee feller wordt. Sterker nog, het gesprek mondt uit in een discussie die hun relatie op het spel zet.

Verder weten we nagenoeg niks over de film, Levinson heeft tijdens de productie niemand over zijn plannen verteld. Geen enkele studio of distributeur wist van het project af. Pas toen hij een platform nodig had om de film uit te brengen ging hij voorzichtig het gesprek aan.

Maar ja, Hollywood zou Hollywood niet zijn als een journalist lucht kreeg van die gesprekken. Dankzij Vulture weten we nu dat Netflix de wereldwijde rechten voor de geheime lockdown-film heeft bemachtigd. Niet zonder slag of stoot, overigens.



Netflix legt megabedrag neer

Onder meer HBO, Amazon en Apple waren ook geïnteresseerd in het project. Uiteindelijk grepen ze naast de winst doordat Netflix een indrukwekkende zak geld op tafel zette. De streamingdienst heeft volgens het doorgaans goed ingelichte Vulture namelijk maar liefst 30 miljoen dollar voor de film betaald.

Een enorm bedrag voor een film die thuis met een klein groepje mensen is gefilmd. Aan de andere kant: nieuwe content is schaars, en de marketing schrijft zichzelf praktisch al. Lockdown-film, geheim, Tenet: wat wil je als Netflix zijnde nog meer?