Ontslagen vanwege corona? Dit moet je regelen

Nog nooit steeg het aantal werklozen zo hard als afgelopen juni, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze maand bekend. In een maand verloren 74.000 mensen hun baan. Door corona zien werkgevers werk en omzet wegvallen en zijn ze genoodzaakt om mensen te laten gaan. Ben jij ontslagen vanwege corona? Dit is wat je moet regelen.

Ontslagen worden is altijd rot, maar helemaal als het niet vanwege je prestaties is, maar door de coronacrisis. Wat nu?

Transitievergoeding (ontslagvergoeding)

Ontslagen worden door corona is niet alleen mentaal een klap, ook op financieel gebied kan je het zwaar krijgen. Als je wordt ontslagen heb je volgens de wet recht op een transitievergoeding. Dit bedrag is bedoeld om je te helpen bij de overstap naar een nieuwe baan. Hoeveel deze transitievergoeding precies is, hangt af van je maandsalaris en het aantal jaar dat je bij deze baan gewerkt heb. Grofweg ontvang je een derde van je maandsalaris voor elk jaar dat je er gewerkt hebt.

Soms kun je ook nog rekenen op een ontslagvergoeding, ook wel een ‘gouden handdruk’ genoemd. Deze wordt dan door je werkgever eenmalig uitgekeerd als extra tegemoetkoming.

Uitkering

Als je het er niet zelf naar gemaakt hebt, maar corona de boosdoener is, heb je vaak recht op een werkeloosheiduitkering (WW). Op de website van het UWV vind je een stappenplan om je uitkering uit te vragen. Wacht hier niet te lang mee en doe dit uiterlijk één week na je laatste werkdag. Als je te laat bent, ontvang je namelijk minder geld.

Hogere toeslagen

Je inkomsten veranderen en dus kan het zomaar zo zijn dat je recht hebt op (meer) huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Het verstandigst is natuurlijk om dit zo snel mogelijk te regelen, maar zorg dat je het uiterlijk gedaan hebt binnen zes weken na je ontslag.

Neem je financiën onder de loep

Nu je inkomen wegvalt, is het verstandig om eens goed je financiën onder de loep te nemen. Waar gaat je geld heen? Maak een overzicht van de verschillende categorieën uitgaven en kijk waar je eventueel kunt besparen. Heb je bijvoorbeeld nog abonnementen lopen waar je eigenlijk niets mee doet?

Op zoek naar een nieuwe baan

Als je al deze dingen geregeld hebt, is het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Dat is normaal gesproken al een hele klus, maar door corona al helemaal. Besteed daarom veel tijd aan netwerken via LinkedIn, het schrijven van overtuigende sollicitatiebrieven en het maken van een sterk cv.

Lees ook: Voorkom deze 7 veelgemaakte fouten voor een sterk cv

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.