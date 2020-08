Marechaussee steeds drukker door reizigers die voor ‘gedoe’ zorgen

De Koninklijke Marechaussee heeft het de laatste tijd drukker gekregen met passagiers die overlast veroorzaken. Zo zorgen onder meer reizigers die geen mondkapje willen dragen voor „gedoe” en dat kan tot hoge boetes leiden, meldt de marechaussee.

Ook zijn een 47-jarige man uit Geldrop en zijn 13-jarige zoon gisternacht door de Koninklijke Marechaussee aangehouden op Schiphol. Het tweetal had een 27-jarige medereiziger opgewacht na hun vlucht en mishandelde en bedreigde het slachtoffer.

Op Schiphol heeft de Marechaussee vannacht een vader en zoon aangehouden na mishandeling en bedreiging van een medepassagier. Aan boord van de vlucht uit Las Palmas ontstond een ruzie die na landing op Schiphol ontaardde in een handgemeen. https://t.co/FgpQuuPY3L pic.twitter.com/n5KbjcILuK

Lees hier over de ‘knokvlucht’ van KLM naar Ibiza

Het 27-jarige slachtoffer ging kijken wat er aan de hand was, maar werd meteen bedreigd door de man. „Hij zou opgewacht worden door het tweetal en toen mensen eenmaal hun koffers gingen halen, was er inderdaad een handgemeen.”

De 47-jarige vader en zijn zoon zaten op een vlucht vanuit Las Palmas naar Schiphol en zorgden aan boord voor veel overlast. Zo zou de man erg vervelend en luidruchtig zijn geweest. „Het incident had niets te maken met corona”, laat een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee weten.

Onderzoek

Toegesnelde marechaussees hebben vervolgens het tweetal uit Geldrop aangehouden. Het 27-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Het is niet bekend of hij gewond geraakt is door de mishandeling. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek naar het incident onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.