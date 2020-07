Voorkom deze 7 veelgemaakte fouten voor een sterk cv

Je cv is de eerste indruk die je maakt op een recruiter of potentiële nieuwe werkgever. Zeker als deze persoon tientallen cv’s bekijkt, wil je dat je cv eruit springt. En dan niet omdat je een fout hebt gemaakt, maar omdat de recruiter of werkgever een duidelijk beeld heeft van wie je bent en wat je kan.

Voorkom deze zeven veelgemaakte fouten voor een sterk cv.

Alleen je verantwoordelijkheden noemen

Dit is misschien wel de meest voorkomende fout bij het maken van een cv. Veel mensen schrijven alleen hun verantwoordelijkheden op en vergeten daarbij hun prestaties te noemen. Waarom zijn deze verantwoordelijkheden belangrijk? Wat hebben ze bijgedragen aan het bedrijf waar je hebt gewerkt?

Wat maakt meer indruk: de simpele beschrijving ‘een klantenbestand onderhouden’, of daarbij uitleggen dat je het klantenbestand in zes maanden tijd hebt uitgebreid van dertig naar vijftig klanten? Zet onder elke vroegere baan in één of twee zinnen wat je daar hebt betekend voor het bedrijf.

Losgaan met kleuren en infographics

Cv’s zijn allang niet meer een Word-documentje waar je ervaring en vaardigheden simpelweg zijn opgesomd. Je ziet steeds vaker creatieve cv’s voorbij komen die haast in een museum kunnen hangen. Alhoewel het zeker verstandig is om aan te tonen dat je moeite hebt gestoken in het uiterlijk van je cv, is het niet slim om te veel icoontjes, staafdiagrammen en kleurexplosies toe te voegen.

Een cv moet vooral passen bij de functie waarop je solliciteert en het bedrijf waar je terecht zou komen. Als je solliciteert als een designer bij een jonge start-up is het belangrijker om een creatief cv op te sturen dan als je op een financiële functie bij een bank solliciteert. Bovendien moet een recruiter of potentiële werkgever meteen kunnen zien wie je bent en wat je doet. Als hij of zij z’n best moet doen om je cv te begrijpen, dan schiet je dus volledig je doel voorbij.

Maar één cv hebben

Net zoals je niet één sollicitatiebrief hebt die je naar elk bedrijf stuurt, zou je cv ook per bedrijf en per functie moeten verschillen. Op deze manier kan je de meest relevante ervaring op je cv zetten en het uiterlijk laten aansluiten bij het type bedrijf. Als je actief op zoek bent, kun je daarom het best meerdere versies klaar hebben liggen. Zo kan je ze na een paar kleine aanpassingen meteen de deur uit doen.

Niet origineel zijn

Ben je sociaal, zelfstandig en een teamplayer? Probeer jezelf toch op een andere manier te beschrijven, want hiermee onderscheid je je niet van de concurrentie. Dit zijn namelijk de meest voorkomende woorden op Nederlandse cv’s.

Hetzelfde geldt voor vaardigheden die iedereen hoort te hebben. Probeer op je cv echt dingen te noemen die jou onderscheiden van de rest. Dat jij overweg kunt met Word gaat je echt niet helpen die baan te bemachtigen.

Nooit iets van je cv afhalen

Je cv is een beknopte weergave van je carrière, en niet een gedetailleerde biografie. De verleiding is groot om alles wat je ooit hebt gedaan op je cv te zetten. Al die banen en stages hebben je immers gebracht waar je nu bent. En alhoewel het kranten bezorgen vanaf je veertiende laat zien dat je die ondernemende spirit altijd hebt gehad, is het nu echt niet meer relevant.

Bekijk bij al je ervaring of het relevant is voor de functie waarop je solliciteert. Bewijst het je expertise? Is de ervaring niet verouderd? Heb je hier lessen geleerd die aansluiten op de vacaturetekst? Zorg dat je altijd kan verantwoorden waarom je iets op je cv benoemt.

Alleen need to know informatie

Werkgevers zijn niet alleen benieuwd naar je kwaliteiten, maar ook naar wie jij bent. Er wordt namelijk ook gekeken of je binnen het team past. Deel daarom ook informatie over wie jij bent als persoon, zoals je hobby’s. Zeker als die hobby’s aansluiten op de identiteit van het bedrijf. Stel dat je bij een duurzame organisatie solliciteert, mag je op je cv best laten weten dat jij je in je vrije tijd ook bezighoudt met duurzaamheid.

Spel- en typfouten

Spel- en typfouten zijn menselijk, maar toch zou je deze fouten nooit meer mogen maken op je cv. Het geeft namelijk de indruk dat je niet genoeg geeft om de functie om even een spellingscheck te doen. Ten eerste kan je je cv uitprinten om ongemakkelijke fouten te vermijden waar je bij een scherm misschien overheen leest. Lees je cv dan ook meteen hardop voor. Struikel je ergens over je woorden? Dan moet je de zin misschien nog even herschrijven.

Laat je cv(‘s) ook altijd even checken door iemand die wel een held is met spelling. Zo weet je zeker dat je geen onnodige fouten maakt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

