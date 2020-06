De beste lifehacks om lekker ontspannen te verhuizen

Verhuizen zonder stress – dat willen we toch allemaal? Maar zodra de datum dichterbij komt, lijkt het stressniveau ook op te stijgen.

Je moet ook aan zoveel dingen denken! Om deze chaotische periode toch een beetje aangenaam door te komen, zijn er een paar lifehacks voor je op een rij gezet. Met deze verhuistips ga je hopelijk toch een ontspannen verhuizing tegemoet.

Lifehack 1: Laat een opslagruimte thuisbezorgen

Veel mensen maken tijdens een verhuizing gebruik van een opslag. Dit is erg handig, maar kan ook heel veel tijd in beslag nemen. Doe je voordeel met deze tip: het is mogelijk om via Kubox een opslagbox bij je thuis te laten bezorgen. Al die ritjes naar de opslaglocatie met een overvolle auto zijn ineens niet meer nodig. Je bestelt de opslagbox (de Kubox) eenvoudig online en laat het op de gewenste datum thuisbezorgen. Zo kan de opslagruimte voor de deur in Amsterdam bezorgd worden, maar ook in iedere andere stad. Nadat je de opslag hebt ingeladen, wordt het opgehaald en veilig opgeslagen bij een vestiging in jouw buurt. Heb je de spullen weer nodig? Dan komen ze de box gewoon weer terugbrengen.

Lifehack 2: Maak een ouderwets to-do lijstje

Zeker in dit soort situaties mag je de ouderwetse to-do list niet onderschatten. Alle taken worden ineens veel overzichtelijker als je het op papier ziet staan. Maak een lijstje voor allerlei zaken: van de spullen die ingepakt moeten worden tot de abonnementen die je nog moet wijzigen. Het afvinken van alle hokjes is nog het beste onderdeel.

Lifehack 3: Neem je meetlint overal mee naartoe

Behandel je meetlint de komende tijd als je beste vriend. Neem het overal mee naartoe – je weet namelijk nooit wanneer het van pas komt. Check of je bank wel in de lift past van je nieuwe appartement of meet alvast op hoe groot jouw nieuwe kledingkast kan worden.

Lifehack 4: Maak een overlevingspakket

Maak een paar dagen van tevoren een tasje met alle belangrijke spullen. Denk aan je portemonnee, sleutels, oplader, telefoon, wat eten en drinken, belangrijke papieren en eventueel wat toiletspullen. Zie het als een overlevingspakket die je op de verhuisdag altijd bij je hebt.

Lifehack 5: Bewaar waardevolle spullen op één plek

Je kunt waardevolle spullen het beste in de gaten houden als je het op één plek bewaart. Stop het in dezelfde doos of draag het bij je in een tas. Soms is het ook verstandig om waardevolle spullen tijdelijk naar een opslagruimte te brengen. Bij Kubox kun je al een mini opslagbox huren vanaf 1 kubieke meter.

