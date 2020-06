‘Veel onlinefraude met fitnessartikelen en elektronica’

Nu sporten zoals je gewend bent niet altijd mogelijk is, schaffen veel mensen online fitnessapparatuur aan. Maar dat bestelde pakketje komt niet altijd aan. De politie ziet een forse toename van onlinefraude.

Waren het eerder nog vooral mondkapjes en handgels waarmee gefraudeerd werd, nu zijn het aan de lopende band loopbanden, halters, trampolines en elektronica. De oplichters zijn niet alleen actief op Marktplaats, maar richten hele webshops op.

Sinds april zijn bijna achthonderd aangiften binnengekomen van mensen die via valse webshops zijn opgelicht bij dergelijke artikelen, schrijft het AD.

Explosieve toename

„Er is sprake van een explosieve toename van dit soort fraude”, zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie, in de krant. Omdat niet iedereen aangifte doet, zijn mogelijk nog veel meer mensen slachtoffer geworden.

Vorig jaar ontving de politie zo’n 7000 aangiften van oplichting via webshops. Daarvan bleken er 3200 voorbarig: die aangiften werden ingetrokken, bijvoorbeeld omdat het product alsnog werd opgestuurd. Twijfel je aan een webshop? De politie heeft een zwarte lijst gemaakt.

Tikkie-fraude

Vorige maand bleek dat je oplichters én hun manier hebt in allerlei soorten en maten. Zo heb je babbeltruc, maar ook zeker cybercrime. De één-cent-truc komt vaak om de hoek kijken als je een product online probeert te verkopen. Zodra je advertentie online staat, zal er vrij snel een potentiële koper zijn die ook nog eens de volledige vraagprijs wil betalen.

Er is slechts één maar in het hele verhaal: de koper zal vermoedelijk al snel aangeven dat hij of zij vaker is opgelicht en wil jou daarom graag verifiëren als verkoper. Vraagt iemand dit? Dan is het in praktisch 100 procent van de gevallen foute boel.

Ook Whatsapp-fraude, spooknota’s van de Belanstingdienst, en oplichtingsmailtjes en -berichtjes van bijvoorbeeld je bank zijn toegenomen tijdens de coronacrisis.

