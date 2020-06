Steeds meer jongeren hebben schulden

Jongeren hebben steeds vaker schulden. Onder jongeren tot 24 jaar zijn de betalingsproblemen de afgelopen vijf jaar met bijna 70 procent gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van Schulden Monitor van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

Minder vermogen, vaker een flexibel arbeidscontract en daardoor financieel kwetsbaar. Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, noemt de oorzaken van de cijfers. „Ze hebben minder vermogen opgebouwd dan andere leeftijdsgroepen en hebben vaker een flexibel arbeidscontract.”

Voorlichting over studieschulden

Als we het hebben over het totaal aantal consumenten, dan is de groep met betalingsproblemen in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor min of meer gelijk gebleven. Een op de zeven van die groep is jonger dan 30 jaar. Het gaat om bijna 100.000 mensen. BKR noemt de cijfers „relatief laag, maar de betalingsproblemen onder jongeren tot 24 jaar zijn de afgelopen vijf jaar wel met bijna 70 procent gestegen”.

Een groep die in de gaten moet worden gehouden, vindt niet alleen BKR, maar zegt ook ruim 80 procent van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek in opdracht van de stichting. Zo vindt 83 procent dat jongeren beter moeten worden voorgelicht over studieschulden.

Schulden soms niet te controleren

Schulden leveren stress en andere gezondheidsproblemen op, zegt Van den Bosch. „Bovendien hebben veel van hen ook een studieschuld, die niet bij ons wordt gemeld. Natuurlijk vraagt een hypotheekaanbieder bij een hypotheekaanvraag naar een eventuele studieschuld. Maar als iemand die schuld onbewust niet noemt, of opzettelijk verzwijgt, is dat niet te controleren.”

Rol van de overheid

Uit het onderzoek blijkt verder dat driekwart van de Nederlanders vindt dat hier een rol ligt voor de overheid. Die moet volgens hen voorkomen dat mensen na hun studie in de financiële problemen komen. Driekwart van de mensen zegt dat het huidige leenstelsel ervoor zorgt dat mensen na hun studie in de financiële problemen komen.

Twee derde van de mensen vindt dat er een centraal loket moet komen waar iedereen een overzicht kan vinden van zijn of haar eigen leningen, betaalachterstanden en schulden.

