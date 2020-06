Amper kans op dé hoofdprijs in grote loterijen

In de Staatsloterij is de hoofdprijs morgenavond 30 jaar lang 10.000 euro per maand op je bankrekening. Maar hoe groot is de kans op zo’n prijs eigenlijk? De Consumentenbond zocht het uit.

Deelnemers aan de BankGiro Loterij hebben de meeste kans om een prijs van 1 miljoen euro of meer in de wacht te slepen, zo becijferde de Consumentenbond. De bond zette de winstkansen bij de belangrijkste Nederlandse loterijen op een rij en maakte de uitkomst vanmorgen wereldkundig.

Belasting over hoofdprijs

De kans op die grote (bruto) prijs van de BankGiro Loterij is overigens nogal klein: 1 op 790.499. Bovendien moet over deze prijs nog kansspelbelasting worden betaald, waardoor er ‘slechts’ 699.000 euro overblijft. Wie de meeste kans wil maken op 1 miljoen euro netto, kiest voor het Miljoenenspel. Daar is de winkans 1 op 2,5 miljoen.

Meeste kans op een prijs

Consumenten die meespelen met de Staatsloterij hebben de meeste kans op een prijs (1 op 2). Maar de grootste winkans betekent niet automatisch ook winst. Bij deze loterij kun je namelijk ook 5 euro winnen, terwijl je voor je lot 15 euro moest afrekenen. Wie speelt om winst te maken, kan het beste Krasloten 24 Karaat Cash kopen. Bij deze loterij is de kans op een prijs die groter is dan de inleg (5 euro per lot) het grootst, namelijk 1 op 4,8.

De allergrootste prijs

De grootste prijs valt te winnen bij de Eurojackpot. Daar kan de hoofdprijs oplopen tot wel 63 miljoen euro. De kans om die te winnen is echter minimaal: 1 op 95.344.200. De hoofdprijs is wel bruto, maar ook na belastingaftrek blijft er met ruim 44 miljoen euro nog genoeg over en kun je een aardig feestje geven. De enige loterij die qua hoofdprijs aan dat bedrag kan tippen, is de Oudejaarsloterij van de Staatsloterij. De winkans is daar met 1 op 4,7 miljoen flink groter. Nadeel is wel dat die loten met 30 euro per stuk ook flink aan de prijs zijn. Bij de Eurojackpot spelen deelnemers al voor 2 euro mee.

