Hoe beveilig je je huis zo goed mogelijk?

Hoewel de coronacrisis ons verhindert van het massaal opzoeken van het buitenland en er nog vele restricties gelden, is de kans groot dat we deze zomer alsnog flink wat tijd buitenshuis spenderen. Helaas is dat ook meteen het moment waarop inbrekers hun kans schoon zien.

Een inbraak is nooit geheel te voorkomen, maar je kunt het de inbrekers wel zo lastig mogelijk maken. Met onderstaande tips wapen je je tegen een inbraak.

1. Maak het de inbreker niet te makkelijk

Het allerbelangrijkste is dat je het de inbreker niet te makkelijk maakt. Als je een sleutel onder de deurmat of bloempot legt of een raam of deur open laat staan, is dat uiteraard meteen jackpot voor een inbreker. Die zal vaak een huis kiezen waarvan hij of zij denkt dat het inbreken eenvoudig zal verlopen. Laat bijvoorbeeld ook geen ladder rondslingeren in je tuin, waarmee je de inbrekers in feite een handje kunt helpen.

2. Zorg voor een goed slot

Het ligt misschien voor de hand, maar een goed slot kan al heel wat inbrekers buiten de deur houden. Inbrekers komen vaak via een deur naar binnen, deels omdat veel mensen een verouderd slot hebben. Bovendien kan een slot dat duidelijk te zien is er al voor zorgen dat een inbreker het minder snel zal proberen. Niet alleen een fatsoenlijk slot op de voordeur is van levensbelang, maar ook bijvoorbeeld op de achterdeur en de schuifpui. Je kunt altijd even bij een slotenmaker informeren wat de mogelijkheden zijn.

3. Laat je sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten

Hoewel vaak wordt gedacht dat het veilig is om de sleutels aan de binnenkant van de deur te laten zitten, geef je inbrekers hiermee juist een helpende hand. Ze kunnen dan namelijk een raampje inslaan en het slot van de binnenkant opendraaien. Daarnaast kunnen ze de ‘gaatjesboormethode’ toepassen. Hierbij boren inbrekers een gat onder het slot en draaien ze met bijvoorbeeld een schroevendraaier de sleutel om.

4. Installeer een alarminstallatie

Een huis met een alarmsysteem geniet voor inbrekers altijd minder de voorkeur dan een huis zonder. Bovendien ben je altijd meteen op de hoogte als iemand jouw huis probeer binnen te dringen. Je kunt voor een alarmsysteem kiezen dat direct een melding naar een alarmcentrale stuurt. Een alarmsysteem is zeker niet het enige middel dat je tegen inbraak moet inzetten, want het kan nog even duren voordat er iemand aankomt als je zelf niet thuis bent. Goede sloten blijven cruciaal.

5. Geef nooit de indruk dat je er niet bent

Een inbreker slaat het liefst zijn slag als je er niet bent, bijvoorbeeld als jij ogenschijnlijk zorgeloos vakantie aan het vieren bent. De meeste mensen weten dit inmiddels wel, maar het is een bijzonder slecht idee om verheugd op Facebook, Twitter, Instagram of ander social mediakanaal aan te kondigen dat je op vakantie gaat. Inbrekers lezen namelijk graag mee. Laat als je op vakantie bent ook altijd een klein lampje branden en bewaar je waardevolle spullen op een veilige plek. Eventueel kun je een bekende vragen om af en toe de plantjes water te geven en zo een oogje in het zeil te houden. Hetzelfde geldt voor ’s nachts: licht wekt de suggestie dat je nog wakker bent, dus laat één lamp aan staan als je gaat slapen. Een andere optie is buitenlichten die aanspringen bij beweging. De kans is groot dat je de inbreker hiermee afschrikt.

6. Plaats camera’s in en om het huis

Het allerlaatste wat een inbreker wil is opgenomen worden, dus een camera werkt zeer goed tegen inbrekers. Mocht een inbreker niet geschrokken zijn van de camera, is het alsnog een groot voordeel dat je beelden hebt. Zo kan de dader makkelijker worden opgespoord en dat blijkt broodnodig: vorig jaar bleek dat woninginbraken zelden worden opgelost.

Sommige camera’s werken met een app, waardoor je de beelden meteen live op je smartphone te zien krijgt. Veel mensen zijn huiverig om een camera aan te schaffen omdat zij uitgaan van een hoog prijskaartje. Er zijn tegenwoordig echter genoeg betaalbare exemplaren op de markt, dus het hoeft zeker geen gat in je budget te slaan. Bovendien is een inbraak nog veel duurder.

7. Wees op je hoede

Soms komen inbrekers binnen omdat je zelf de deur voor ze open doet. Ze doen zich dan voor als een nieuwe buurman of –vrouw of vermommen zich als medewerkers van een energiebedrijf. Nadat je ze binnenlaat nemen ze je spullen mee. Laat daarom onbekenden waar je geen afspraak mee hebt nooit zomaar binnen en bel eventueel naar het bedrijf om het verhaal te controleren.

