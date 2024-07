Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Zieke’ Koreaanse serie Bargain: maagden, organen veilen en ook nog een aardbeving

Ken je van die series dat je het allemaal eigenlijk helemaal niet wil zien, maar uit verbijstering of verbazing gewoon maar blijft zitten? Met Bargain zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Wat een ‘ziek geheel’ is dat geworden zeg.

Wat er in sommige Koreaanse hoofden omgaat: Joost mag het weten. Maar bij de thrillerreeks Bargain (‘koopje’) is er nogal iets bijzonders uit de Aziatische scenariopennen gekomen. Gelukkig kunnen we stellen dat we hier niet met een waargebeurd verhaal te maken hebben. Bargain is een zesdelige serie van hapklare brokken van ruim een half uur. Zorg ervoor dat je je er niet in verslikt.

Na The Tattooist of Auschwitz iets héél anders

Vanaf vandaag kun je de eerste drie delen van Bargain streamen via SkyShowTime, de weken erna telkens één aflevering. Onlangs schreef Metro al over een andere serie van deze relatief nieuwe streamingdienst, het uitstekende (en door het onderwerp belangrijke) The Tattooist of Auschwitz. Nu gaan we in de tv-rubriek Blik op de Buis echt niet alle series van dat SkyShowtime bespreken, maar een duwtje in de rug van iets nieuws kan nooit kwaad. En jullie als kijkers tips geven over een Holocaustverhaal of zo’n knotsgek idee als Bargain al helemaal niet.

Het verhaal van Bargain

Nou, zet je schrap. In Bargain worden mannen naar een afgelegen hotel gelokt onder het mom van seksuele ontmoetingen met een Koreaanse maagd. Omgerekend moeten zij voor hun daad 1000 dollar aftikken. Die daad komt er echter nooit. In werkelijkheid raken ze verstrikt in een meedogenloze smokkelbende. Hun organen worden geveild aan de hoogste bieder. Tja, je verzint het niet. En oh ja, net tijdens zo’n veiling is er ook nog een verwoestende aardbeving.

De slachtoffers (de hoerenlopers die hun organen kwijt raken), de handelaren van de bende (inclusief de maagdelijke prostituees die in werkelijkheid helemaal niet bestaan) én de kopers van een linkernier, een hart, of een sappige lever: allemaal zitten zij gevangen in het ingestorte gebouw. Afgesneden van de buitenwereld hebben zij elkaar opeens heel erg nodig om te kunnen overleven.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Bargain van een paar zieke (creatieve) geesten

Ben je er nog? Los van elkaar zou dat van die maagden en orgaanveilingen op niet zulke frisse plekken op onze aardbol misschien best wel kunnen gebeuren. Maar dat samenbrengen in één verhaal en er dan ook nog een aardbeving bij bedenken? Welke zieke geesten schrijven zoiets op aan hun Koreaanse keukentafel? Wij kennen ze niet, maar ze heten Choi Byeong-yun en Kwak Jae-min. Creatief is dit duo in elk geval.

Je zou Bargain met zoveel ‘onzin bij elkaar’ zo uit kunnen zetten. Maar wedden dat je dat niet doet? Metro zag overigens een in het Engels nagesychroniseerde versie. Dat was even wennen, naar Engels sprekende Aziaten luisteren, maar het Koreaans van deze schrijver zit er nog niet helemaal lekker in (ahum). Bargain is zo raar, zo bizar, dat deze kijker soms spontaan in de lach schoot. Neem alleen die veiling. De man die z’n organen gaat kwijtraken is daar krankzinnig van angst maar met het volle verstand gewoon bij.

Met een prop in z’n mond en een zwembadbrilletje voor z’n ogen (geen idee waarom). Kandidaat orgaan-kopers bieden met simpele bordjes met een getal erop en hebben daarbij hun winterjassen ‘gewoon’ nog aan. „Linkernier? Wie biedt er voor de linkernier van deze meneer? Mevrouw 9, 40.000 dollar. Meneer 12, 45.000 dollar. Wie biedt er meer voor deze pracht van een nier. Ah, mevrouw…” Zo gaat dat door tot boven de ton, hahahaha. Maar eigenlijk is het om te janken natuurlijk.

De hoofdrolspeelster is geweldig

Of er in Bargain echt goed wordt geacteerd? Door dat nasynchroniseren is deze Blik op de Buis-kijker daar niet helemaal zeker van. Ik ken al die Koreaanse acteurs ook niet. Wat ik wel weet is dat één van de hoofdspelers, Jun Jong-seo, uitstekend is. Zij is in staat om van een speels en giechelend maagdelijk schoolmeisje binnen een seconde te veranderen in een nietsontziende keiharde en geldbeluste bitch (ook degene die de veiling doet).

Bargain heeft al heel wat prijzen gewonnen. Prijzen die Metro qua belangrijkheid niet zo veel zegt, zoals de Critics’ Choice Award op het Filmfestival Keulen. Maar goed, een prijs is een prijs. Deze kijker moet er even van bijkomen en gaat vanavond gewoon maar even Vandaag Inside Oranje aanschouwen of de halve finale van Het Perfecte Plaatje terugzien. Misschien is morgen dan weer tijd voor maagden, geveilde longen en een bijna allesvernietigende aardbeving.

Aantal blikken uit 5: 4

Bargain, de eerste drie afleveringen dus, kun je nu streamen via SkyShowTime.

Reacties