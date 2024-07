Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wirwar aan ‘zorgbedrijfjes’ Hoenderloo-groep zorgt voor onrust: ‘Ex-criminelen en jeugdzorgkinderen samen’

De Hoederloo-groep was lange tijd een plek in Nederland waar jeugdzorgkinderen zich huisvestten. Maar nadat zorginstelling Pluryn vier jaar geleden de grond en panden op de Veluwe verkocht, namen allerlei zorgbedrijfjes in Hoenderloo hun intrek. Nu wonen daar niet alleen kwetsbare jongeren vanuit jeugdzorg, maar ook ex-criminelen, ex-verslaafden, minderjarige vluchtelingen en arbeidsmigranten. En dat blijkt een giftige combinatie.

Het rammelt binnen jeugdzorg. Dat is al langere tijd bekend en bleek ook uit documentaires van Kim Feenstra en Jojanneke van den Berge. Onderzoeksplatformen Follow the Money en Pointer namen dit keer jeugdzorg-terrein de Hoenderloo-groep onder de loep. Het stuk grond van 75 hectare, met 22 panden, staat bij het Veluwse dorp Hoenderloo. Al eeuwenlang was dit een uitvalbasis voor jongeren en kinderen met problemen. Volgens de dorpelingen ging dat altijd goed, maar heerst er nu een hoop onrust.

Wirwar aan zorgbedrijven op Hoenderloo-terrein

Volgens Pointer en Follow the Money waren de afgelopen vier jaar maar liefst twintig zorgbedrijven ‘de baas’ op het Hoenderloo-terrein. „Niemand weet hoeveel jongeren deze bedrijven binnenhalen of vanwege welke problemen ze er zitten – en dus evenmin of ze wel met elkaar door één deur kunnen”, staat in het FTM-artikel. En naast kwetsbare jongeren, wonen tegenwoordig dus ook ook ex-criminelen, ex-verslaafden, minderjarige vluchtelingen en arbeidsmigranten op het terrein.

Volgens bewoners uit het dorp terroriseren sommige jeugdzorgkinderen momenteel de omgeving. FTM en Pointer spraken met dorpelingen. Volgens hen hield Pluryn destijds de regie strak in handen, maar gooien de bedrijven die nu op het terrein huisvesten er met de pet naar.

Eigenaren zorgbedrijven deden eerder ander werk

Pluryn verkocht in 2020 het terrein met vastgoed voor een bescheiden 32,5 miljoen aan De Vos Groep. Een projectontwikkelaar die ook eigenaar is van EuroParcs-vakantieparken. De Vos Groep bepaalt welke bedrijven huren op het terrein.

De bedrijven die inmiddels op het Hoenderloo-terrein vertoeven zijn veelal vrij nieuw. „Sommige eigenaren deden iets volstrekt anders voordat ze de zorg ingingen: ze zaten in de sushi, de catering, of runden een koeriersbedrijf. Sommige eigenaren hebben een tweede nering: ze hebben ook een transportbedrijf of grillroom, eentje heeft een zonnepanelenbedrijf”, aldus FTM.

Eerder maakte onderzoeksplatform Follow The Money nog een podcast over ‘zorgcowboy’ Koos Föllings. Hij kwam ondanks een strafblad en omstreden reputatie aan een VOG voor jeugdzorg. Iets wat achteraf gezien helemaal niet mogelijk had kunnen zijn.

Tekort aan plekken jeugdzorg

Onderling hebben de bedrijven niet veel contact, maar het feit dat jongeren met ex-gevangenen samen zitten, bijvoorbeeld bij bedrijven als Zorg en Dienstverlening op Maat en Allroud Zorg, baart sommige jeugdzorgwerkers zorgen.

Vanuit het hele land komen kinderen naar Hoenderloo die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Jeugdbescherming bepaalt wie dat zijn. Maar door een tekort aan opvangplekken en de decentralisering van jeugdzorg, komen ook een hoop kwetsbare jongeren op de verkeerde plekken terecht. „Ook bij bedrijven waar gemeenten en jeugdbescherming liever geen zaken mee doen”, vertelt een zorgmakelaar.

Jeugdzorg als verdienmodel

Eén jeugdzorgkind kost, plat gezegd, een hoop geld. Crisiszorg kost per kind een ton per jaar. Eén-op-één begeleiding kan 50.000 euro per kind, per maand kosten.

Naast de bewoners uit het dorp, voelen ook de jeugdzorgkinderen zelf zich onveilig. Daarvan werden namelijk meerdere meldingen gedaan bij Jeugdstem, een organisatie van onafhankelijke vertrouwenspersonen.

Gemeente duikt

Door de tekorten aan opvangplekken worden kinderen dus door het hele land ondergebracht. En komen zij vaak bij commerciële jeugdzorgbedrijven terecht. Gemeenten, die contracten met deze partijen afsluiten, hebben echter geen goed zicht op de kwaliteit van zorg die deze bedrijven bieden. Ook weten ze niet altijd op welke locatie de kinderen verblijven. Zo laat de gemeente Apeldoorn weten alleen zicht te hebben op hun ‘eigen Apeldoornse cliënten’.

Jeugdstem noemt het onwenselijk dat kinderen ver van huis worden ondergebracht. Dat vanuit het hele land kinderen bijvoorbeeld in Hoenderloo belanden, staat haaks op het beleid van de overheid, aldus de onafhankelijke vertrouwenspersoon voor kinderen. „De visie is dat we zorg dicht bij huis organiseren.”

