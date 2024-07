Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder Heineken verkocht door de bakken met regen (en het EK voetbal hielp niet mee)

Het voelt eindelijk een beetje aan als zomer, maar de gevolgen van de natte lente zijn overal voelbaar. Ook Heineken heeft er last van: vanwege de natte lente en economische omstandigheden in Zuid-Amerika heeft het bierconcern het afgelopen kwartaal minder bier verkocht.

Het bierconcern had gehoopt dat het Europees Kampioenschap voetbal had geholpen met het boosten van de verkoop van het bier, maar door het weer pakte dat toch minder positief uit. „Dat heeft zich doen voelen”, geeft de CEO Dolf van den Brink toe aan de NOS.

Heineken is niet het enige bedrijf dat problemen heeft ondervonden van de natte lente. Zo was er vorige maand amper spinazie te vinden in de Nederlandse supermarkten. Veel oogsten mislukten, omdat bladgroenten slecht groeien en verrotten in de natte grond. Daarnaast was het voor boeren niet mogelijk om te oogsten op de akkervelden, die in modderpoelen waren veranderd.

De lente was dit jaar namelijk op z’n zachtst gezegd erg nat. Het heeft zelfs zoveel geregend, dat de eerste helft van 2024 het natste eerste halfjaar ooit gemeten is.

In de periode van januari tot en met juni viel er 570 millimeter regen. Daarmee is het vorige neerslagrecord verpulverd (dat stamde met 501 millimeter uit 2016). Gemiddeld valt er in het eerste halfjaar 326 millimeter regen. Vier van de eerste zes maanden verliepen uitzonderlijk nat. In april en mei werden neerslagrecords al gebroken. Alleen in maart en juni regende het minder dan gebruikelijk.

Gelukkig voor Heineken was het niet overal ter wereld slecht weer in het eerste deel van 2024. „Op andere plekken hadden we geen last van slecht weer”, vervolgt Van den Brink. „In Zuidoost-Azië bijvoorbeeld en India. Ook in Mexico en Brazilië, wat onze grootste markten wereldwijd zijn, hadden we een goed halfjaar.”

