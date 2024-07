Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het gezond om elke dag hetzelfde te eten, zelfs als het voedzaam is? Diëtisten geven inzicht

Geen zin om na te denken over wat te eten, niet alles lekker vinden of puur voor het gemak: soms lijkt het een goed idee om elke dag hetzelfde te eten. En als het voedzaam is zal het wel goed zijn, toch? Nou, niet per se. Experts leggen uit waarom.

Iets als een ei, yoghurt of toast voor het ontbijt en kip, broccoli en rijst voor het avondeten, kan recht voor z’n raap zijn. Maar vast zitten in een routine kan nadelen hebben. Is dit dus gezond genoeg?

„Mijn eerste gedachte is: ‘Waarom doet iemand dat?”, zegt diëtist en voedingstherapeut Emily Van Eck tegen HuffPost. „Ze zouden zich ergens te veel op kunnen fixeren. Bovendien kan het dagelijks binnenkrijgen van hetzelfde voedsel leiden tot tekorten aan voedingsstoffen en een slechte darmgezondheid.”

Volgens de diëtist is het prima om een week lang kip met rijst en broccoli te eten als je dat van te voren klaarmaakt voor de week, „zolang je het de week erna maar verandert”. Op de lange termijn kan het niet hebben van een uitgebalanceerd dieet iemands mentale welzijn en sociale leven beïnvloeden, verklaart diëtist Katherine Metzelaar.

Een andere zorg over steeds hetzelfde eten is dat het kan leiden tot intense trek, of een fixatie op de voedingsmiddelen die je niet eet. Metzelaar haalde sporters aan die een streng dieet volgen en zei: „Ze beginnen soms te hunkeren naar ander voedsel. En dat kan op allerlei manieren tot uiting komen, maar het neemt veel hoofdruimte in beslag.”

Het komt erop neer dat het eten van een mix van voedingsmiddelen en het dagelijks binnenkrijgen van voldoende voedingsstoffen ideaal is voor een gezonde levensstijl. „Het is belangrijk om niet te veel na te denken over onze voedselkeuzes en te veel stress over eten is niet per se goed. We hoeven geen perfecte eters te zijn”, beamen de diëtisten.

