Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Plotselinge hit Dubai chocoladereep niet meer aan te slepen: TikTokkers ontdekten het geluidje

Het is een niet alledaagse reep, maar toch: de Dubai chocoladereep met pistache ging onlangs viral op TikTok en is nu niet meer aan te slepen. Of, voor fans, nog erger: de reep is even niet meer uit voorraad leverbaar. Het populaire snoepgoed komt niet uit het zonovergoten rijkeluiswalhalla Dubai, maar gewoon uit Schiedam.

Soms gaat het zo op TikTok. Een lekkernij, zoals van de Dubai chocoladereep, gaat viral. En plotseling wil iedereen de reep hebben, of je er nou puistjes van krijgt of niet. Uiteindelijk om op te eten, maar net zo goed om er zelf ook een TikTok-filmpje mee te maken. Het levert lange rijen met enthousiaste belangstellenden voor winkels op, of de ene na de andere (online) bestelling. Dat laatste gebeurde bij de Dubai chocoladereep, uit Schiedam dus. Het is een bedenksel en product van chocoladebedrijf De Bonte Koe, hoe Nederlands wil je het hebben.

‘Dubai chocoladereep niet op voorraad’

Radio 1-programma Geld of je Leven wilde weleens weten hoe het er met de Dubai chocoladereep nu voor staat. Toen een verslaggever gisteren belde, kreeg hij meteen een bandje met een treffende boodschap. ‘We krijgen heel veel vragen over de Dubai reep op dit moment nog niet op voorraad in de winkels. Als we dit wel hebben, zullen wij dit melden op Instagram.’

12,95 euro kost die Dubai chocoladereep. ‘Handgemaakte chocolade van goede huize’, laat De Bonte Koe haar klanten sinds 1992 weten. Het bedrijf is volgens de website altijd op zoek naar een volgende hit. En als TikTokkers zoiets ontdekken… Het geheim moet de opvallende vulling zijn. De Dubai chocoladereep van melkchoco is gevuld met een smeuïge pistachevulling met Kunefe (een traditioneel Arabisch toetje gemaakt van draadachtig deeg). Dat klinkt toch wat anders dan ‘koetjesreep’ (ook lekker!) of ‘gewoon puur’.

Zelf maken?

2000 Dubai reep-bestellingen in plaats van 40 of 50

„Bij miljoenen TikTokkers loopt het water door de Dubai chocoladereep in de mond”, vertelt Geld of je Leven-presentator Hans van der Steeg op de radio. Hij spreekt De Bonte Koe-eigenaresse Amy Klein. Zij zegt over het succes: „De reep is behalve een smaaksensatie ook een geluidsensatie, dat hadden we van tevoren ook nooit zo uitgedacht. Maar op TikTok gaat het ook heel erg om hoe je iets eet en welk geluid daar bij vrijkomt.” Bij de Dubai chocoladereep gaat het dan om „een knisperend geluid”.

Normaal verkoopt Klein via de webshop van haar zaak richting Vaderdag misschien veertig tot vijftig orders per dag. „Op dit moment, vandaag, moeten we er tweeduizend klaarmaken.” De ontploffing is mede of vooral te danken door een TikTok-filmpje van Monica Geuze. „Die reep had Monica niet van ons gehad, maar zelf besteld.”

Geen vragen over de chocolade

Amy Klein is vooral bezig met duurzame en ambachtelijke chocolade. Een eigen TikTok-filmpje werd „totaal onverwacht zo’n 6 miljoen keer bekeken”. Klein klinkt opvallend nuchter over het succes en vindt het gezien haar duurzaamheidsideaal bijna jammer dat ze geen vragen van TikTokkers krijgt als „waar komt die chocolade eigenlijk vandaan en krijgt de boer wel een eerlijke prijs?”

‘Jammer’ vindt de Schiedamse een te groot woord, „maar ik hoop niet dat andere klanten misgrijpen, dat is een beetje de balans”. Dat is best lastig, geeft zij toe. „In onze winkels is het ook twee tot drie keer zo druk. Dan staat er een lange rij, allemaal voor die Dubai reep. Maar we hebben ook andere lekkere chocolade.”

Zin een ander chocolade-smaakje dan de Dubai chocoladereep en pistache? Metro‘s collega’s van Culy testten zeven soorten uit de supermarkt.

Vorige Volgende

Reacties