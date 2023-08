Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Getest: 7x de lekkerste chocolade uit de supermarkt

De lekkerste chocolade uit de supermarkt? Dringend tijd om daar ‘ns uitgebreid onderzoek naar te verrichten. Van wit naar melk en van melk naar puur: deze zeven favorieten kwamen naar voren na ‘n uitgebreid proces van testen, proeven en noteren.

Alsof het een wijnproeverij is, proeven we de chocolade uit de supermarkt van licht naar donker. Op kamertemperatuur uiteraard! Want hoewel sommige mensen hun chocolade nog het liefst in de vriezer bewaren, zorgen zuurstof en warmte voor beduidend meer smaak.

7x de lekkerste chocolade uit de supermarkt

1. Vivani White Vanilla

We weten het: witte chocolade is volgens sommigen geen échte chocolade en door het onmiskenbaar ontbreken van cacao kunnen we hier weinig tegenin brengen. Behalve dan dat witte chocolade ook gewoon lekker kan zijn. Kàn.

Bij de Vivani White Vanille is dat in ieder geval wel het geval. Vivani snapt dat een serene verpakking een eerste stap is om een product uit haar kinderlijke imago te halen, dat een flinterdunne reep een goede keuze is voor een mierzoet product en dat vanillemerg zowel smaak als looks verbetert. Hebben we hier de grand cru onder de witte chocolade beet? We willen niet overmoedig zijn, maar hij komt in de buurt…

2. Rittersport wit hele hazelnoot

Nog een manier om witte chocolade uit zijn kleutersfeer te halen is door de hulp van stoerder gezelschap. Met hun Wit Hele Hazelnoot levert Rittersport daar het perfecte voorbeeld van. De hazelnoten bieden een aards, houtachtig tegengewicht aan de suikers en dat maakt de witte chocolade meteen een hoop minder eenzijdig.

Het feit dat Rittersport hun hazelnoten hiervoor krokant roostert zorgt ook nog eens voor een aangename knisper. Die noten zijn bovendien bijzonder gul geproportioneerd. En als je weet dat een klein bakje hazelnoten al 4 euro kost, dan scoor je met deze Rittersport van 1,49 euro ook financieel een goede deal.

3. Milka Choco Swing

Je zou je kunnen afvragen of de Milka’s Choco Swing niet meer koek is dan chocolade is en ook wij hebben even getwijfeld of ‘ie wel in dit lijstje thuishoort. Ware het niet dat die reep gewoon vreselijk lekker is, en dat lekkere dingen benoemen nou net het doel van deze website mag zijn.

De Milka Choco Swing is simpelweg ‘n allemansvriend van een reep waarvan we niet kunnen aannemen dat iemand ‘m niet zou lusten. Gewone reep chocola te heftig? Enter de dikke laag biscuit, die naast neutraliteit ook crunch en textuur toevoegt. Wel fan van witte chocolade, maar niet tot in het extreme? Enter het dunne melklaagje, dat precies genoeg wittechocolade-sensatie biedt om je verlangens te voeden. En zo combineert Milka in één klap drie elementen tot een frustrerend lekker product.

4. Côte d’Or L’Original

Het gerucht gaat de ronde dat Côte D’Or een geheim ingrediënt gebruikt om hun melkchocolade te voorzien van zijn herkenbare smaak. Wat dat dan moge zijn? Daar hebben we het raden naar, maar Côte d’Or smaakt inderdaad anders dan zijn gemiddelde schapdeler.

En hoe dan wel? Nou, geconcentreerder, boeiender en romiger. Beter dus! Wellicht daarom dat menig Belg met overdreven trotsheid over de repen praat – een collectief enthousiasme dat deze redacteur zéker niet gaat versmaden.

5. Chocolate Makers 40%

Jaren geleden ontdekten we de chocolade van Chocolate Makers. Met het proeven ervan leek het alsof er een nieuw smaakcentrum in onze hersenen werd geactiveerd: zó hoort chocolade dus te smaken! Geroosterd, koffie-achtig, fruitig en met diepte.

De Chocolate Makers labelen hun chocolade vanaf de start consequent naargelang het cacaopercentage. 40% mag dan weinig lijken, in vergelijking met andere melkchocolade is dit exemplaar veel minder zoet – neigend naar het pure zelfs. Het is bovendien de enige reep uit hun assortiment waar zeezout aan wordt toegevoegd, een gegeven waar wij tel-kens weer op aangaan.

6. Lindt Excellence Fleur de Sel

Met hun sierlijk lettertype, flinterdunne repen en woorden als excellence wekt Lindt een behoorlijk luxueuze indruk. Schijn bedriegt? In het geval van hun donkere chocolade met Fleur de Sel niet.

Lindt chocolade is donker maar niet té en fruitig maar niet scherp. De zoutkristallen moge dan kleiner zijn dan verwacht, de onbetwistbare aanwezigheid ervan doet de zoete tonen alle eer aan. Echt een elegante pure chocolade dus, toegankelijk genoeg voor voorstanders van wit of melk. Wij vinden ‘m bovendien de ideale chocolade voor in chocolate chip cookies of voor andere baksels.

7. Delicata 75% Fleur de Sel

Op het eerste zicht zou je kunnen vermoeden dat Delicata’s 75% Fleur de Sel een kopie is van bovenstaande Lindt. De grote lijnen mogen dan misschien gelijkend zijn, verschillen genoeg die maken dat deze chocolade een eigen plekje in deze lijst verdient. De kleur is duidelijk donkerder, de zoutkristallen beduidend groter.

Dat laatste zorgt ervoor dat een knisperend zoutje achterblijft nadat de chocolade in je mond is weggesmolten – exact hoe dat hoort te zijn. De smaak is bovendien meer uitgesproken en iets fruitiger, matchend aan de belofte op de wikkel. En daarmee is deze chocola een behoorlijk verleidelijk exemplaar wanneer pure chocoladecravings de kop opsteken.