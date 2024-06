Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel lenen Nederlanders gemiddeld

Heb jij weleens geld geleend om een grote uitgave te doen? Steeds meer mensen doen dat wel. Wat ook opvallend is, is dat er tussen provincies verschil te zien is. Zo lenen mensen in Flevoland bijvoorbeeld het hoogste bedrag.

Een hypotheek is een lening waarmee veel mensen bekend zijn. Dit is het inkomen dat je nodig hebt als je een huis voor de gemiddelde prijs in 2024 wilt kopen. Heb je dan een huis hebt bemachtigd (met hypotheek), zijn dit je maandlasten.

Zoals gezegd lenen Nederlanders steeds meer geld voor grote uitgaven. Het gemiddelde leenbedrag lag in mei 2022 op 14.471 euro, in 2024 is dat 16.334 euro. Uit cijfers van vergelijkingssite Independer blijkt dat een nieuwe auto de nummer één reden is om geld te lenen.

Nederlanders lenen gemiddeld 15.665 euro voor een nieuwe auto, meer dan twee jaar geleden, toen dat bedrag op 13.415 euro lag. Volgens Marga Lankreijer-Kos, expert lenen bij Independer, komt het hogere leenbedrag mede door „inflatie, hogere lonen en duurdere onderdelen”.

Lenen voor verbouwing

Ook het financieren van een verbouwing is een populaire reden om geld te lenen, maar daarin is wel een daling te zien. In 2022 lag het gemiddelde leenbedrag voor een verbouwing 34,1 procent hoger dan nu.

Uit de Woningmarktmonitor van ABN AMRO blijkt dat er dit jaar meer koopwoningen zijn verkocht dan vorig jaar. Het aantal leenverzoeken blijft echter onverminderd hoog én er is een stijging in het geleende bedrag te merken. „Dit groeide van 17.960 euro in 2022 naar 20.046 euro twee jaar later. Een mogelijke verklaring is dat mensen minder verbouwen, maar wanneer ze het wel doen, kiezen voor een grotere ingreep. Ook spelen hogere kosten voor grondstoffen en arbeid een rol”, aldus Lankreijer-Kos.

Mensen in deze provincies lenen het meest

Tussen provincies is qua lenen dus een verschil te zien. Flevolanders lenen het meeste geld van heel Nederland, gemiddeld 18.679 euro. Groningers zitter daar net onder, met 18.023 euro. Op de derde plek staat Noord-Holland, daar lenen mensen gemiddeld 17.737 euro. Zeelanders lenen van heel Nederland het minst, ruim 13.000 euro.

